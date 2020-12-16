长城汽车全球首发 “柠檬混动 DHT” 技术：综合油耗低至 4.6L/100km

IT之家12月16日消息 根据长城汽车官网的消息，12月15日，长城汽车在保定哈弗技术中心正式全球首发面向全速域、全场景的“柠檬混动DHT”技术。

IT之家了解到，“柠檬混动DHT”是一种高度集成的、高效能、多模油电混动系统，采用双电机混联混动技术，可实现全速域、全场景下高效能与高性能的完美平衡。

长城汽车表示，“柠檬混动DHT”是全球领先的高效、高性能混动方案，覆盖了城区道路中低速出行、长时间驻车、高速/城市环路等几乎全部出行场景，能为用户带来油耗更低、动力更强、体验更舒适的出行生活。它的技术前瞻性与先进性，还体现在了“1-2-3”上，即一个混动系统，两种动力架构，三套动力总成：