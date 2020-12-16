长城汽车全球首发 “柠檬混动 DHT” 技术：综合油耗低至 4.6L/100km

IT之家12月16日消息 根据长城汽车官网的消息，12月15日，长城汽车在保定哈弗技术中心正式全球首发面向全速域、全场景的“柠檬混动DHT”技术。
IT之家了解到，“柠檬混动DHT”是一种高度集成的、高效能、多模油电混动系统，采用双电机混联混动技术，可实现全速域、全场景下高效能与高性能的完美平衡。
长城汽车表示，“柠檬混动DHT”是全球领先的高效、高性能混动方案，覆盖了城区道路中低速出行、长时间驻车、高速/城市环路等几乎全部出行场景，能为用户带来油耗更低、动力更强、体验更舒适的出行生活。它的技术前瞻性与先进性，还体现在了“1-2-3”上，即一个混动系统，两种动力架构，三套动力总成：
一个混动系统，指的是“柠檬混动DHT”采用双电机混联拓扑结构，拥有纯电、混联、串联、能量回收等多种工作模式，通过控制系统智能切换，可实现全速域、全场景下高效能与高性能的完美平衡。
两种动力架构，是在此基础上，面对不同的消费需求，衍生出HEV/PHEV两种动力架构。HEV架构主打城区路况超低油耗以及中高速路况瞬时加速能力，动力系统综合效率可达50%以上，采用HEV动力的A级SUV综合油耗低至4.6L/100km；PHEV架构具有纯电续航达200km的行业最高表现，且没有“续航焦虑”。另外在实际测试中，以HEV架构B级SUV为例，相比于燃油产品，节油率可达35~50%，0-100km/h加速时间大幅缩短1.5s，仅为7.5s。
三套动力总成，是在HEV/PHEV两种架构下，有“1.5L +DHT100”和“1.5T +DHT130”的动力总成。在PHEV架构下，有“1.5T +DHT130+P4”四驱动力总成，分别对应不同级别产品，满足用户的多元化选择。