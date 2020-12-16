拼多多开卖劳斯莱斯：直降 122 万，10 万人表示想拼

拼多多又卖车了！

这次它下手的是价值千万的劳斯莱斯。

近日，有网友爆料称，拼多多上有店铺在售卖劳斯莱斯，直降 122 万，补贴价 946 万，历史好价。

在拼多多上查询了一下，发现果然有劳斯莱斯在出售。售卖的车型为劳斯莱斯幻影 EWB，指导价 1068 万，现金优惠 122 万，活动价为 946 万，并且还是含税的价格。

在详情介绍里，该车为劳斯莱斯幻影 EWB2020 款，店铺给出的配置包括流星顶、真皮方向盘、木质仪表盘 / 木质中控台、电动升降欢庆女神、车载蓝牙、后排娱乐、后车门内置雨伞、后排冰箱及酒柜等，可以说是应有尽有。

在拼多多上 99999 元可发起拼单，线上订金可抵扣车款，尾款还需支付 9360001 元，且税费、保险、上牌等费用需购车者承担。

作为对比，劳斯莱斯幻影 2018 款 6.7T 长轴距版的官方指导价为 920 万。采用 6.7T V12 发动机，最大功率 571 马力，峰值扭矩 900 牛 · 米，匹配 8 挡手自一体变速箱。

拼多多上面买车真的便宜了不少（狗头），截止到目前，已有超过 10 万的网友表示 “想拼”。

拼劳斯莱斯，直降 122 万的活动引起了不少人的注意，不过劳斯莱斯官方并未给出回应。

这样的营销活动，之前拼多多也整过。今年 7 月份的时候，拼多多上线特斯拉 Model 3 标准续航后驱升级版团购活动，直接比官方指导价 29.18 万元便宜 4 万元，团购价为 25.18 万元。

活动曝光后引起大量关注，随后特斯拉立即表示双方没有合作，特斯拉官方网站才是新车唯一正规购买渠道，且从未委托其他平台或商家进行销售活动。

特斯拉方面拒绝交付并表示，在特斯拉与客户签署的购车协议中也有明示，任何涉及转卖的订单，特斯拉公司有权单方面解除该协议。特斯拉中国提请消费者留意，参与任何非官方授权活动都将存在权益可能受损的风险。

最后此事来来回回，经过特斯拉和拼多多几回合的过招，双方还是没有达成统一意见，但是消费者好歹是提到了车。

不知道，这次拼多多团购劳斯莱斯是不是又会闹得像上次特斯拉一样呢？