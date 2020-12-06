直降 900 元，拼多多百亿补贴 iPhone 12/mini/Pro/Max：4599 元、5399 元起

IT之家12月6日消息 今天，拼多多百亿补贴苹果专区继续扩大优惠额度，已经全部上架 iPhone 12 系列，直降 900 元，其中 iPhone 12 mini 64GB 版售价 4599 元，iPhone 12 64GB 版售价 5399 元，128GB版售价 5899 元，iPhone 12 Pro 512GB 版售价 10699 元，iPhone 12 Pro Max 128GB 售价 8899 元。

IT之家了解到，iPhone 12 与 iPhone 12 Pro 均采用 6.1 英寸超视网膜 XDR 显示屏，iPhone 12 mini 则采用 5.4 英寸屏幕，iPhone 12 Pro Max 采用 6.7 英寸屏幕。搭载 A14 仿生芯片，采用超瓷晶面板，拥有 4 倍抗跌落能力，在 6 米深的水下停留时间最长可达 30 分钟，同时兼容 MagSafe 磁吸配件和无线充电器。

此外，iPhone 12 采用航空级铝金属边框，杜比视界 HDR 视频拍摄最高可达 30 fps，拥有 2 倍光学变焦范围。

iPhone 12 Pro 则采用手术级不锈钢边框，杜比视界 HDR 视频拍摄最高可达 60 fps，拥有 4 倍光学变焦范围。其激光雷达扫描仪可实现夜间模式人像、低光环境中更快速的自动对焦，以及更出色的增强现实体验。