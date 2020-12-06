首页
辣品
设置
  • 日夜间
    白天
  • 主题色
投稿
订阅
软媒应用
首页 > iPhone之家>iPhone新闻

直降 900 元，拼多多百亿补贴 iPhone 12/mini/Pro/Max：4599 元、5399 元起

2020/12/6 16:01:05 来源：IT之家 作者：骑士 责编：骑士
评论：

IT之家12月6日消息 今天，拼多多百亿补贴苹果专区继续扩大优惠额度，已经全部上架 iPhone 12 系列，直降 900 元，其中 iPhone 12 mini 64GB 版售价 4599 元，iPhone 12 64GB 版售价 5399 元，128GB版售价 5899 元，iPhone 12 Pro 512GB 版售价 10699 元，iPhone 12 Pro Max 128GB 售价 8899 元。

IT之家了解到，iPhone 12 与 iPhone 12 Pro 均采用 6.1 英寸超视网膜 XDR 显示屏，iPhone 12 mini 则采用 5.4 英寸屏幕，iPhone 12 Pro Max 采用 6.7 英寸屏幕。搭载 A14 仿生芯片，采用超瓷晶面板，拥有 4 倍抗跌落能力，在 6 米深的水下停留时间最长可达 30 分钟，同时兼容 MagSafe 磁吸配件和无线充电器。

此外，iPhone 12 采用航空级铝金属边框，杜比视界 HDR 视频拍摄最高可达 30 fps，拥有 2 倍光学变焦范围。

iPhone 12 Pro 则采用手术级不锈钢边框，杜比视界 HDR 视频拍摄最高可达 60 fps，拥有 4 倍光学变焦范围。其激光雷达扫描仪可实现夜间模式人像、低光环境中更快速的自动对焦，以及更出色的增强现实体验。

下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：iPhone 12iPhone 12 Pro拼多多

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 6655网址之家 Win10之家 Win8之家 Win7之家 Vista之家

软媒旗下软件： 魔方 旗鱼浏览器（极速内核） 云日历 酷点桌面 闪游浏览器（IE内核） Win7优化大师 Win8优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用