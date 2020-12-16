英特尔发布固态盘 D7-P5510：全球首个推向市场的 144 层 TLC SSD

IT之家 12 月 16 日消息 根据英特尔官方的消息，英特尔固态盘 D7-P5510 是全球首个推向市场的 144 层 TLC NAND 固态盘，而英特尔固态盘 D5-P5316 则是业内首个采用了 144 层 QLC NAND 的数据中心级固态盘。

▲D7-P5510

▲D5-P5316

根据外媒 AnandTech 的消息，基于 TLC 的 P5510 和基于 QLC 的 P5316 都使用与英特尔今年早些时候发布的 P5000 系列 SSD 相同的主控，支持 PCIe 4.0。新的 144 层 SSD 性能提升不大，应该会比 96 层的版本更便宜。P5510 将于今年年底交付销售，P5316 正在进行抽样测试，将于 2021 年上半年上市。

IT之家了解到，英特尔表示，今天发布的三款全新 NAND 固态盘代表着 TLC 和 QLC 作为大容量固态盘的主流技术正式迈入全新时代。其中，英特尔 3D NAND 固态盘 670p 是用于主流计算的英特尔下一代 144 层（QLC）3D NAND 固态盘。英特尔固态盘 D7-P5510 是全球首个推向市场的 144 层 TLC NAND 固态盘，而英特尔固态盘 D5-P5316 则是业内首个采用了 144 层 QLC NAND 的数据中心级固态盘。