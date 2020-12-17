中消协测评：有的家用投影机远远达不到宣称的 “4K 高清”

IT之家 12 月 17 日消息 近期，中国消费者协会联合河北省、江苏省消费者权益保护委员会发布 25 款家用投影机比较试验报告，报告显示，不同产品性能差异大，企业宣称的 “4K 高清”远远达不到相关要求。

从本次试验样品情况看，25 款样品共涉及 18 个品牌，购买价格每台 256.72 元到 3198.9 元不等，23 款 LED 光源样品宣称有手机无线投屏功能，25 款样品宣称配有扬声器。

IT之家获悉，中消协测试结果显示，样品的图像显示性能差异明显。23 款 LED 光源样品中，光输出最高与最低相差 20 余倍，有 10 款光输出较低，仅几十个流明，画面容易模糊。各项图像显示性能指标均表现优良的仅有 4 款。

有 18 款样品适用本次声音性能测试条件，其中有 2 款声频率响应较差，其余 16 款均可满足基本使用要求。25 款样品的工作噪声均符合室内环境对噪声的要求，在 37 分贝以内。

LED 光源产品关键指标宣传比较混乱。一些产品在网页上宣称光输出达到上千流明，但按照标准方法测试，所有 LED 光源样品光输出都低于 500 流明。对于清晰度的宣传有的宣称 4K 高清，但实际测试远远达不到。

根据本次试验结果，23款LED光源样品中，性价比较高的有2#（极米XH25L）、5#（小米MJJGTYDS02FM）、6#（坚果J72-2D0）、13#（微影Z8）等4款。性价比较低的是12#（投美C800）、16#（先奇XQ-30）、19#（REMOZE睿檬）、20#（轰天炮T8）、21#（瑞视达M3）、22#（欢乐投）、23#（瑞格尔RD-805）、25#(DALSF100）。

中消协表示提醒消费者需要认清概念：

一是宣称 “高亮度 5000”。首先产品介绍或说明书中用 “亮度 5000lm”是错误的，正确的说法是 “光输出 5000lm”；其次 LED 光源的投影机，光输出达不到 5000lm 这个级别，好的应该在几百 lm 的水平；激光光源或超高压汞灯光源的投影机光输出可以达到几千 lm。

二是宣称 “4K 高清”。“4K 高清”的说法是错误的，按照目前的准确定义，“4K”是指超高清；而 “2K”则是高清，超高清和高清的图像清晰度有显著差异。

三是无论宣称高清还是超高清，企业应说明 “高清”或 “超高清”是指投影机显示系统固有分辨力，还是支持的图像格式。

这点消费者购买时应向商家了解清楚，避免产生误解，影响使用及观看效果。