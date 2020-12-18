《英雄联盟》手游上线至今获 1200 万次下载，收入超过 1000 万美元

IT之家12月18日消息 今日上午，Sensor Tower 发布的最新报告显示，截至 12 月 16 日，《英雄联盟》手游在全球 App Store 和 Google Play 获得 1250 万次下载，吸金 1050 万美元。

IT之家了解到，10 月 27 日在日韩和东南亚上线之后，《英雄联盟》手游于 12 月 8 日和 10 日相继登陆中国台湾、越南、大洋洲、欧洲、中东北非等地区应用商店。

Sensor Tower 表示，在《英雄联盟》手游已经上市的地区中，首周下载量排名前五的市场为越南、印尼、日本、土耳其、俄罗斯，其中越南和印尼的下载量均接近 70 万次。

首周收入方面，排名前五的市场为中国台湾地区、韩国、日本、泰国和德国。来自中国台湾地区的收入超过 56 万美元，平均每下载付费达 3.2 美元，大幅领先于韩国（1.4 美元）和日本（1 美元）。

平台方面，来自 Google Play 的下载量超过 760 万，占 61%，苹果 App Store 的下载量占 39%。收入方面 Google Play 同样领先，贡献了超过 680 万美元，占 65%，苹果 App Store 的收入占比为 35%。