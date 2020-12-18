19 批次不合格食品发布，涉及淘宝、天猫、京东等 “网红店”

IT之家 12 月 18 日消息 据国家市场监督管理总局网站消息，市场监管总局公布关于 19 批次食品不合格情况的通告，发现的主要问题是微生物污染、农兽药残留超标、食品添加剂超范围超限量使用、质量指标不达标、质量指标与标签标示值不符等。

IT之家了解到，不合格的食品涉及淘宝、天猫、京东等 “网红店”。

对抽检中发现的不合格食品，市场监管总局已责成北京、天津、河北、山西、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、福建、山东、河南、湖北、广东、广西、贵州、云南、陕西、宁夏等省级市场监管部门立即组织开展核查处置，查清产品流向，督促企业采取下架召回不合格产品等措施控制风险；对违法违规行为，依法从严处理；及时将企业采取的风险防控措施和核查处置情况向社会公开，并向总局报告。

附通告全文：

市场监管总局关于 19 批次食品不合格情况的通告（2020 年 第 33 号）

近期，市场监管总局组织食品安全监督抽检，抽取食用农产品、食盐、食糖、乳制品、饮料、酒类、糕点、炒货食品及坚果制品、薯类和膨化食品、蜂产品、蔬菜制品、水果制品、肉制品、婴幼儿配方食品、保健食品等 15 大类食品 622 批次样品，检出其中食用农产品、饮料、酒类、糕点、炒货食品及坚果制品、薯类和膨化食品、蜂产品、水果制品、肉制品、保健食品等 10 大类食品 19 批次样品不合格。发现的主要问题是微生物污染、农兽药残留超标、食品添加剂超范围超限量使用、质量指标不达标、质量指标与标签标示值不符等。产品抽检结果可查询 https：//spcjsac.gsxt.gov.cn/。

对抽检中发现的不合格食品，市场监管总局已责成北京、天津、河北、山西、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、福建、山东、河南、湖北、广东、广西、贵州、云南、陕西、宁夏等省级市场监管部门立即组织开展核查处置，查清产品流向，督促企业采取下架召回不合格产品等措施控制风险；对违法违规行为，依法从严处理；及时将企业采取的风险防控措施和核查处置情况向社会公开，并向总局报告。

现将监督抽检不合格食品具体情况通告如下：

一、微生物污染问题

（一）淘宝网萌大叔食品饮品店（经营者为江苏省淮安小青桔科技有限公司）在淘宝网（网店）销售的、标称江苏省淮安市淮安区林集镇康乐源食品厂生产的 “淮安大运河汽泡水 苹果味”（含气果味饮料），菌落总数、酵母不符合食品安全国家标准规定。检验机构为武汉食品化妆品检验所。

（二）淘宝网一食无忧（经营者为山东省淄博市周村恒达食品店）在淘宝网（网店）销售的、标称云南省玉溪市江川区荣发食品厂生产的鸡肉串，菌落总数不符合食品安全国家标准规定。检验机构为四川省食品药品检验检测院。

（三）淘宝网猪猪家美食铺（经营者为天津市河北区格芮梦可食品经营店）在淘宝网（网店）销售的、标称黑龙江省鹤岗市蔬园乡林昊肉联食品加工厂制造的哈尔滨风味红肠，菌落总数不符合食品安全国家标准规定。检验机构为四川省食品药品检验检测院。

（四）淘宝网欣欣美食屋（经营者为河南省郑州市二七区欣欣副食商行）在淘宝网（网店）销售的、标称山西省运城市盐湖区姚孟辽华食品厂制造的美康锅巴（麻辣味），菌落总数不符合食品安全国家标准规定。检验机构为中国食品发酵工业研究院有限公司。

（五）黑龙江省哈尔滨南岗松雷阳光超市有限公司销售的、标称北京嘉盛行商贸有限公司中国总代理的捷森精选百花蜂蜜（原产国：德国），菌落总数不符合食品安全国家标准规定。检验机构为黑龙江省质量监督检测研究院。

（六）天猫真心食品旗舰店（经营者为安徽信尔联信息科技有限公司）在天猫（网店）销售的、标称安徽真心食品有限公司授权安徽真心食品有限公司生产的原香瓜子，霉菌不符合食品安全国家标准规定。检验机构为安徽省食品药品检验研究院。

（七）天猫苏花旗舰店（经营者为江苏百年苏花食品集团有限公司）在天猫（网店）销售的、标称江苏百年苏花食品集团有限公司生产的原味熟花生，霉菌不符合食品安全国家标准规定。检验机构为安徽省食品药品检验研究院。

二、农兽药残留超标问题

（一）宁夏回族自治区银川新华百货连锁超市有限公司吴忠国贸店销售的鲤鱼，地西泮不符合食品安全国家标准规定。检验机构为安徽省食品药品检验研究院。

（二）广西壮族自治区桂林市人人乐商业有限公司销售的、来自广西壮族自治区桂林市七星区五里店果蔬批发市场的青豆角（豇豆），水胺硫磷不符合食品安全国家标准规定。检验机构为青岛市华测检测技术有限公司。

（三）贵州省贵阳合力生鲜惠民超市有限公司第十分公司销售的鲜大海鲈鱼，恩诺沙星不符合食品安全国家标准规定。检验机构为广州海关技术中心。

（四）江苏省无锡悦家商业有限公司宝龙店销售的、来自山东泽慧新程食品有限公司的中润跑山土鸡，尼卡巴嗪不符合食品安全国家标准规定。检验机构为上海市食品药品检验所。

（五）贵州省贵阳市修文县扎佐镇陶喻蔬菜店销售的水白菜（大白菜），唑虫酰胺不符合食品安全国家标准规定。检验机构为广州海关技术中心。

三、食品添加剂超范围超限量使用问题

（一）拼多多美满喜糖（经营者为浙江省义乌市飞浩食品商行）在拼多多（网店）销售的、标称福建省晋江市贵夫人食品有限责任公司生产的家乡果园西梅，亮蓝、日落黄、苋菜红不符合食品安全国家标准规定。检验机构为湖北省食品质量安全监督检验研究院。

（二）淘宝网晋龙农产品（经营者为阳高县日辉山西土特产店）在淘宝网（网店）销售的、标称河北省保定市如满果脯制造有限公司生产的杏脯（偏甜），二氧化硫残留量不符合食品安全国家标准规定。检验机构为湖北省食品质量安全监督检验研究院。

四、质量指标不达标问题

（一）上海三林大润发商贸有限公司销售的、标称上海市康成投资（中国）有限公司进口和经销的、St Michel Biscuits 生产的圣米希尔双色巧克力甜甜圈（糕点）（原产国：法国），经上海市质量监督检验技术研究院检验发现，其中过氧化值（以脂肪计）不符合食品安全国家标准规定。上海市康成投资（中国）有限公司对检验结果提出异议，并申请复检；经宁波海关技术中心复检后，维持初检结论。

（二）淘宝网蛋饼先生（经营者为广东省珠海澳丰园食品科技有限公司）在淘宝网（网店）销售的、标称广东省珠海四海丰业食品有限公司制造的鸡仔饼，酸价（以脂肪计）不符合食品安全国家标准规定。检验机构为广东省生物工程研究所（广州甘蔗糖业研究所）。

（三）天猫兰蜂堂旗舰店（经营者为河南省开封市真甜蜜蜂业有限公司）在天猫（网店）销售的、标称河南省开封市真甜蜜蜂业有限公司生产的槐花蜂蜜，果糖和葡萄糖含量不符合食品安全国家标准规定。检验机构为河北省食品检验研究院。

（四）京东茂诚大药房旗舰店（经营者为广西壮族自治区南宁市茂诚药品零售连锁有限责任公司）在京东商城（网店）销售的、标称河南省郑州合生堂药业有限公司经销的、陕西今正药业有限公司生产的今正牌藿灵参胶囊，水分不符合产品执行标准要求。检验机构为四川省食品药品检验检测院。

五、质量指标与标签标示值不符的问题

淘宝网汉襄王酒业（经营者为湖北汉襄王酒业有限公司）在淘宝网（网店）销售的、标称湖北汉襄王酒业有限公司生产的米酒，酒精度不符合产品标签标示要求。检验机构为福建省产品质量检验研究院。

特此通告。