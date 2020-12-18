显示技术迈入新时代，康佳发布 APHAEA Micro LED 未来屏产品矩阵

IT之家 12 月 18 日消息 今天，2020 重庆 Micro LED 产业创新论坛暨康佳半导体显示技术及产品发布会开幕，在会上，康佳集团正式发布了 APHAEA Micro LED 未来屏产品矩阵，涵盖点间距从 P1.2 至 P0.12 等多形态、多场景小间距产品。

IT之家了解到，康佳集团今天正式发布了 Micro LED 手表 APHAEA Watch，其搭载的 P0.12 AM-LTPS Micro LED 微晶屏，点间距缩小至 0.12mm，具备百万级超高对比度和高达 1500nits 的屏幕亮度，能够呈现更加细腻真实的色彩细节，依托重庆康佳光电技术研究院自主 HMT 技术，实现多种产品形态，开辟更加多样化的使用场景。

另外，康佳集团还发布了玻璃基 P0.375 Micro LED 显示屏，采用了 Flip chip 倒装技术和散热性更好、成本更低、功耗更小的玻璃基板材料，成功突破正装芯片的点间距极限，大幅降低产品生产成本。

在发布会现场，P0.49 Micro LED 小间距显示屏、P0.9 Micro LED 小间距显示屏、P1.2 Micro LED 动态柔性显示屏也同步亮相。同台展出的还有 “次世代电视”，采用 75 英寸 Mini LED 屏，具备 8K 纯彩超高分辨率及 5000 + 多分区控光，让用户体验所见即所得的沉浸感。此外，现场展出的 65 英寸 V1 Pro，采用 OLED 自发光屏幕，可达到 870000:1 的动态对比度。