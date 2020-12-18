Nike 运动鞋涨价：可能是因为使用其健身 App 的人多了

据报道，随着越来越多的消费者登录耐克（Nike）的健身应用程序和数字商店，该公司已经能够收集数千万人的购买习惯、个人信息和锻炼习惯等额外数据。

调研公司 Sensor Tower 数据显示，今年 1 月至 11 月，Nike Run Club 这款应用程序在全球被下载了 1540 万次，比 2019 年同期增长了 45.3%。同时，Nike SNKRS 在线商店应用程序的下载量较去年增长 59.5%。

通过这些应用程序，耐克获得了从人们的身高、体重，到地点和浏览习惯的各种信息。耐克的投资者和分析师们表示，耐克可以利用这些细节来定制广告，并吸引客户。

对于如何使用其 App 数据，耐克尚未回复记者的置评请求。

上个月，在摩根士丹利召开的一场会议上，耐克 CFO 马特 · 弗莱德（Matt Friend）曾表示，耐克的会员数量今年新增了约 5500 万。

对此，律师们表示，大体上讲，耐克的做法似乎与其他拥有电商业务的零售商的做法一致。但是，凭借免费的健身应用程序，耐克比竞争对手拥有 “更显著的优势”。

Lowenstein Sandler 律师事务所隐私和网络安全业务负责人玛丽 · 希尔德布兰德（Mary Hildebrand）表示，可能有几位科学家在使用这些数据来观察购物者是否会容忍更高的价格。

最近，耐克推出了一些昂贵的运动鞋，比如售价 400 美元的 Nike Adapt BB 2.0s 运动鞋，或者售价约 2000 美元的低帮 Dior Air Jordan 1s 运动鞋。

耐克投资方 Seilern Investment Management 公司经理迈克尔 · 法赫蒂（Michael Faherty）称：“在疫情初期，耐克为其 Nike Training Club 应用程序提供了免费的应用内锻炼。这是一个神来之笔。他们什么都知道，包括你在搜索什么，你住在哪里，你的信用卡详细信息，你愿意付多少钱，等等 “。

法赫蒂说：“我绝对认为，这种可见性的提高，会让他们（耐克）拥有更大的定价权。”

根据 StyleSage 从耐克网站上收集的数据，耐克今年还提高了旧款产品的价格，比如 Air Force 1 ‘07 和 Air VaporMax Plus，这两款产品在 11 月的售价分别为 109.19 美元和 198.24 美元。

另据今年 9 月份进行的一项调查分析显示，耐克今年的折扣有所减少。