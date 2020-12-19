《赛博朋克 2077》更新：修复大量 bug 提高稳定性，提高锐龙处理器多线程使用率

IT之家12月19日消息 《赛博朋克 2077》今日发布了 1.05 版本的更新补丁，修复大量 bug 并提高稳定性，降低了游戏崩溃的可能性。该版本更新现已在 Xbox 和 Playstation 平台推出，并表示将尽快为 PC 用户更新。

IT之家了解到，更新内容如下：

>>任务

修正了 “拿货”及 “偷货”杰克会消失的问题。

修正了 “我心如火”直升机无法降落的问题。

修正了 “虎口拔牙”竹村不会给 V 打电话的问题。

修正了 “东瀛第一等”会触发两次相同对话的问题。

修正了 “不要迷失自我”结束时德拉曼会上下颠倒的问题。

修正了 “冲破风暴”索尔不能正确抵达货车的问题。

修正了 “向法律宣战”在遭遇虎爪帮前使用快速移动会使任务无法继续的问题。

修正了 “死城”读取在乱刀会达到时的自动存档会使任务无法继续的问题。

修正了 “当你凝视深渊时”战斗失败后不再收到新电话及短信的问题。

修正了伊丽莎白 · 佩拉雷斯的任务被拒绝后会持续打电话的问题。

修正了离开维克托诊所时米丝蒂与杰克的过场动画问题。

修正了 “303 号房”完成后和歌子对话会卡住的问题。

修正了 “白日春梦”离开斯蒂芬后其他角色不会给 V 打电话的问题。

修正了布里克的雷管不能被正确解除的问题。

修正了 “偷货”电梯门不能正常打开的问题。

修正了 “冲破风暴”索尔不能正确离开载具的问题。

修正了 “战猪”离弗兰克太远会导致 V 接不到电话及短信的问题。

修正了 “拿货”结束时杰克会被锁在工厂里的问题。

修正了 “期待死亡”快速驶过大门时军用科技援军不会出现的问题。

修正了 “一万次的悲伤”在酒吧中跳过时间会引起游戏进程卡住的问题。

修正了 “委托：体温偏高…”无法正常开始的问题。

修正了 “金字塔之歌”中途放弃后无法接收新电话或信息的问题。

修正了 “不要迷失自我”当玩家进入核心房间时德拉曼核心可能已经被破坏的问题。

修正了 “偷货”在来生酒吧外德拉曼不出现或无法交互的问题。

修正了 “义体大夫”与维克多对话会导致目标卡住的问题。

修正了 “情报”在酒吧门前无法与门卫交谈的问题。

添加了 “不要迷失自我”在旅程中的简介。

修正了 “战猪”读取一个正和弗兰克打电话的存档会导致玩家无法存档、快速移动及与其他 NPC 互动的问题。

修正了 “飞翔鸟”在完成之前，帕南不会因为其他事情打电话来的问题。

修正了 “拿货”结束后杜姆杜姆会一直跟随玩家的问题。

>>游戏玩法

改进了 NPC 躲进掩体的反应时间。

修正了在战斗中远距离杀死平民所需的射击次数。

>>游戏画面

修正了通话时德拉曼的联系人头像会一直出现在别的来电者头像之上的问题。

在 “梦安眠于九霄”中进入气密舱后，V 的嘴巴不再一直处于张开状态。

修正了一些 UI 重叠问题。

在半年的蒙太奇过渡短片后，V 的裤子终于正确起作用了 ;)

“信仰是一颗子弹”任务期间，NPC 会更快地出现在任务区域。

HDR 暖色显示强化。

修正了在 “有组织犯罪活动嫌疑：拒绝毒品，从我做起”及 “委托：热门商品” 中 NPC 会摆出 “T 造型”问题。

修正了在超梦之后可能会卡在第三人称且没有头部的问题。

修正了消音器图标在物品栏中没有图片的问题。

>>UI

修正了武器十字准星在屏幕上持续出现的问题。

修正了在离开汽车后第一次打开物品菜单时，界面会立即关闭的问题。

修正了在使用快速移动终端时，右上角的打开任务日志的按钮无法正常使用的问题。

>>性能与稳定性

诸多稳定性提升，并降低了游戏崩溃的可能性。

>>杂项

屏幕外的爆炸现在会有相应的音效。

>>PC 版本相关

优化了 4 核和 6 核 AMD Ryzen(tm) 处理器的默认核心 / 线程使用率。8 核、12 核和 16 核处理器表现符合预期，故未做调整。与 AMD 共同测试后发现表现提升仅限 6 核心以下的 CPU，因此决定进行上述调整。

修正了原始输入收集方式的问题。

不再使用 AVX 指令集，以修复处理器不支持 AVX 指令集而造成序章结束游戏崩溃的问题。

移除调试控制台，以避免可能的崩溃或任务进度卡死问题。这并不意味着我们不希望支持 mod 社区。请继续关注更多相关信息。

光线追踪反射的亮度不再高于环境。

修正了 Steam Overlay 在游戏关闭时崩溃的问题。

移除 memory_pool_budgets.csv 文件。该文件与最终版游戏没有关联且无影响（仅用于开发阶段时的内存用量评估，与实际内存调配无关）。修改该文件后获得的性能提升可能是因为游戏本身被重新启动，而非文件本身遭修改。

此外，Discord 上修正了游戏关闭时 Discord 扩展崩溃的问题。

>>主机版本相关

改善了色差和胶片颗粒启用时的画面清晰度。

游戏设置将不会在几场游戏重开后恢复默认设置。

修正了在 “偷货”和 "我心如火" 任务过渡时发生的视觉问题。

修正了若干载具的外观问题。

当突触加速器处于激活状态时进入战斗状态不再会导致玩家的生命值消失。

修正了当手柄链接中断的通知出现时、登出当前档案后，游戏会变为无响应的问题。

由于先前设定重设的问题，数据采集确认对话将再次出现。

修正了 "高级动物" 摩天大楼 H8 有可能掉下电梯井的问题。