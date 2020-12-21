Win10X 将带来一种现代化的文件资源管理器，“此电脑”被砍

IT之家12月21日消息 微软表示，Windows 10X 最初将是针对 Surface Neo 等双屏产品优化的操作系统，但它将首先在传统的笔记本电脑上亮相。

据外媒 WindowsLatest，Windows 10X 的最终版本将包括一个新的现代文件资源管理器，该文件管理器基于 OneDrive，这也是微软网络存储优先级高于本地存储策略的一部分。

该版本文件资源管理器取消了用户心中根深蒂固的 “我的电脑”“此电脑”路径功能，同时取消了几乎所有经典文件资源管理器的旧组件，例如网络和属性等，但依然可以访问任何本地或 OneDrive 文件。（存储类功能移到设置中）

IT之家知悉，从某种层面上来讲，目前 Windows 10 中的文件资源管理器是 Windows Shell 功能的一部分，它可以帮助用户更直观地浏览文件夹和文件，但它也包括其他部分功能特性。

▲ 当前文件资源管理器

▲ 新式文件资源管理器，图源于 WindowsLatest，下同

据介绍，这个现代版本的文件资源管理器是一个独立程序，可以帮助用户访问本地磁盘和 OneDrive 文件。从某种意义上来说，微软的 Windows 10X 相当于 Google 的 Chrome OS，因此推出这种类型的文件资源管理器并不难理解。

此外，微软还禁用了对文件资源管理器扩展或 Windows 10X 中的 OpenShell 之类的应用程序的支持。

除了经典文件资源管理器之外，Windows 10X 取消了邮件和日历等 UWP 应用程序以及桌面 Office 应用程序，并要求用户使用 Office 和 Outlook 的 Web 程序。

根据目前已知消息，微软已经开发完成 Windows 10X 系统，但不会公开测试，预计最早在明年上半年到来。至少在 2021 年下半年或 2022 年初，才会启动对 Windows 10X 的桌面应用程序支持。

其他方面，Windows 10X 的最终版本虽然缺少对 Win32 应用程序的支持，但是可以使用名为 “ Cloud PC”的新服务通过 Internet 传输，因此不需要通过本地安装。