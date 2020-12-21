今日冬至：岁首年近，“数九寒天”开始

IT之家12月21日消息 12 月 21 日下午 6 时 02 分，将迎来 “冬至”节气。这也是北半球一年中白天最短、夜晚最长的一天。从 “冬至”开始，就要进入 “数九寒天”时节了，民间俗称 “进九”。“气始于‘冬至’”，此时为养生最佳时机。

冬至，北半球全年白昼最短、夜晚最长的一天，北方有吃饺子、馄饨等习俗，南方则吃米团、长线面。古有“冬至大如年”的说法，人们认为，这天是个吉祥的日子，预示否极泰来。

“一九二九不出手，三九四九冰上走，五九六九看杨柳，七九河开，八九雁来，九九加一九，耕牛遍地走。”从 #冬至# 开始，就要进入一年中最冷的 “数九”寒冬了。九天为一 “九”，过了九九八十一天，“出九”后将迎来春暖花开~

冬至这天，太阳运行至黄经270°（冬至点），太阳直射地面的位置到达一年的最南端，太阳几乎直射南回归线（又称为冬至线），阳光对北半球最为倾斜，这也意味着今天是北半球白昼最短的一天。

▲图片来自云日历。

对于南北半球来说：

对北回归线或以北而言，日影往北最长者为冬至，日影往北最短者为夏至；

对北回归线至赤道之间而言，日影往北最长者为冬至，日影往南最长者为夏至；

对南回归线至赤道之间而言，日影往南最长者为冬至，日影往北最长者为夏至；

对南回归线或以南而言，日影往南最长者为冬至，日影往南最短者为夏至。

冬至日是数九寒天的第一天，俗谚“冬至交九”，从冬至日开始即进入“数九天”，以九天为一九，九九八十一天后遂寒冬过去，称为九九数尽，八十一天期间还包含了我国传统重要节日除夕春节等。

冬至是公历纪年法的12月末，但在古代“冬至”实为一年之岁首，周历的正月是如今夏历的十一月，冬至日正是周历的新年，并且由于“冬至”是第一个被订立的节气，所以成为一年之岁首。伴随时代发展，又有春节岁首、立春岁首等说法。

习俗

冬至在各地有不同的习俗，是养生的大好时机，因为从冬季开始，生命活动开始由衰转盛，由静转动。此时科学养生有助于保证旺盛的精力而防早衰，达到延年益寿的目的。

冬令气候趋寒，天地阳气潜藏，应之人体，冬季亦为人体养精蓄锐的最佳时段。在起居上，应早睡晚起。有晨练习惯的人群应注意，晨练时间不宜过早，以免诱发呼吸道及脑血管疾病，或使原有疾病复发。

冬至一直是作为一个节日来过。北方地区有冬至宰羊，吃饺子、吃馄饨的习俗，南方地区在这一天则有吃冬至米团、冬至长线面的习惯。个别地区在冬至这一天还有祭天祭祖的习俗。

养生

冬至到小寒、大寒期间是一年中最冷的时段。因此要注意防寒保暖，以防感冒等呼吸道和心脑血管疾病的发生。

俗话说“三九补一冬，来年去无病“。民间素有冬至进补的习俗，冬至养生一定要注意饮食的均衡性，一定要保证营养的多样化，根据身体情况合理进补。

冬季适合吃的食品当中一般分为温、平、滋补三类。其中鸡肉、羊肉、牛肉、鲫鱼等温补性食物，有滋阴的功效，像莲子、芡实、苡仁、赤豆、大枣这类属于平补类食物，另外还有一些像木耳、黑枣、芝麻、黑豆等这类的食品具有滋阴益肾，填精补髓的功效。

关于冬至的诗词歌赋：

冬至诗词(一)：小至

(唐)杜甫

天时人事日相催，冬至阳生春又来。

刺绣五纹添弱线，吹葭六管动飞灰。

岸容待腊将舒柳，山意冲寒欲放梅。

云物不殊乡国异，教儿且覆掌中杯。

冬至诗词(二)：冬至

(唐)杜甫

年年至日长为客，忽忽穷愁泥杀人!

江上形容吾独老，天边风俗自相亲。

杖藜雪后临丹壑，鸣玉朝来散紫宸。

心折此时无一寸，路迷何处望三秦?

冬至诗词(三)：邯郸冬至夜

(唐)白居易

邯郸驿里逢冬至，抱膝灯前影伴身。

想得家中夜深坐，还应说著远行人。

冬至诗词(四)：辛酉冬至

(宋)陆游

今日日南至，吾门方寂然。

家贫轻过节，身老怯增年。

毕祭皆扶拜，分盘独早眠。

惟应探春梦，已绕镜湖边。

冬至诗词(五)：冬至感怀

(宋)梅尧臣

衔泣想慈颜，感物哀不平。

自古九泉死，靡随新阳生。

禀命异草木，彼将羡勾萌。

人实嗣其世，一衰复一荣。

冬至诗词(六)：冬至日独游吉祥寺

(宋)苏轼

井底微阳回未回，萧萧寒雨湿枯荄。

何人更似苏夫子，不是花时肯独来。

冬至诗词(七)：冬至

(宋)朱淑真

黄钟应律好风催，阴伏阳升淑气回。

葵影便移长至日，梅花先趁小寒开。

八神表日占和岁，六管飞葭动细灰。

已有岸旁迎腊柳，参差又欲领春来。

冬至诗词(八)：满江红·冬至

(宋)范成大

寒谷春生，熏叶气、玉筒吹谷。

新阳后、便占新岁，吉云清穆。

休把心情关药裹，但逢节序添诗轴。

笑强颜、风物岂非痴，终非俗。

昼永，使眠熟。

门外事，何时足。

且团奕同社，笑歌相属。

著意调停云露酿，从头检举梅花曲。

纵不能、将醉作生涯，休拘束。

冬至诗词(九)：水调歌头·冬至

(宋)汪宗臣

候应黄钟动，吹出白葭灰。

五云重压头上，潜蛰地中雷。

莫道希声妙寂，嶰竹雄鸣合凤，九寸律初裁。

欲识天心处，请问学颜回。

冷中温，穷时达，信然哉。

彩云山外如画，送上笔尖来。

一气先通关窍，万物旋生头角，谁合又谁开。

官路春光早，箫落数枝梅。

冬至诗词(十)：江城子·龙阳观冬至作

(元)尹志平

六阴消尽一阳生。暗藏萌。雪花轻。

九九严凝，河海结层冰。

二气周流无所住，阳数足，化龙升。

归根复命性灵明。过天庭。入无形。

返复天机，升降月华清。

夺得乾坤真造化，功行满，赴蓬瀛。

本文参考IT之家2017年12月22日文章：《今日冬至：岁首年近，寒冬交九之始》，略有修改。