华为发布全屋智能解决方案，明年 3 月份正式商用

IT之家 12 月 21 日消息 在今天下午举行的华为全屋智能及智慧屏新品发布会上，华为消费者业务总裁余承东正式发布了全屋智能解决方案。

华为全屋智能 ALL IN ONE 解决方案，涵盖照明系统、安防系统、空气系统、用水系统、音乐系统、感知系统。

余承东表示，现有智能家居大多是伪智能，华为方案将重构智能家居领域传统的组网、体验、生态和渠道。利用信息和逻辑运算，将全屋智能带给每个家庭。

在组网方面，传统家庭智能网络面临组网复杂、安装调试成本高、维护困难、人员素质要求高四大挑战，华为推出的全屋智能主机有高集成、模块化、智慧化、可拓展的特点，华为开创的中频带电力线载波通信技术 PLC-IoT 在传输速度、距离、可靠性方面超过了 Zigbee。此外，华为全屋智能主机开放了鸿蒙 1 万 + API，共建 10 万 + 家庭场景。

此外余承东透露，华为 HiLink 生态目前已经覆盖 150 + 品类，4000+SKU，800 + 合作伙伴，2.2 亿 + IoT 设备。

在渠道方面，华为将构建面向消费者体验的多样化渠道。覆盖地产公司（中海地产，华润置地等），家装渠道（居然之家，欧派等）。

IT之家了解到，全屋智能解决方案明年 3 月份正式商用。