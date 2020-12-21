京东数科 “掌舵人”变动：陈生强转任副董事长，李娅云接任 CEO

12 月 21 日下午消息，新浪科技独家获悉，京东集团发布人员任命公告称，任命原京东集团 - 京东数字科技 CEO 陈生强为京东数字科技副董事长及京东集团幕僚长，向京东集团 CEO 刘强东汇报。

▲李娅云

原京东集团首席合规官李娅云将接任京东数字科技 CEO，向京东集团 CEO 刘强东汇报。李娅云将统筹负责京东数字科技的日常经营管理，并协助京东数字科技副董事长陈生强做好战略、产品和研发的落地。

京东集团在公告中称，此次变动是为了更好的顺应瞬息万变的行业局势，积极拥抱政策和监管的变化和要求，同时最大化的发挥集团领军人才的优势。

对于上述公告内容，京东数科暂无回复。

▲陈生强

资料显示，陈生强 2007 年 4 月加入京东，为京东集团的第一任 CFO，2013 年起任京东金融 CEO。2018 年 11 月，京东金融进行品牌升级，京东数字科技成为公司的母品牌。京东数字科技集团旗下如今包含智能城市、数字农牧、金融科技等业务板块。

李娅云 2007 年 12 月加入京东，先后任京东集团法务负责人、审计监察负责人、首席合规官。李娅云基于对假冒产品 “零容忍”政策制定了一项强烈的道德与合规计划，通过推出防欺诈培训、举报方案及内部欺诈调查框架，推广全公司诚信文化。李娅云亦负责建立有效的合规及内部控制，以满足美国上市的要求。李娅云持有中国人民大学法学硕士学位及中欧国际工商学院电子商务管理硕士学位。

9 月 11 日，京东数科递交招股书，拟募资 200 亿元科创板上市。

招股书披露，2017 年至 2019 年，京东数科营收分别为 90.70 亿元、136.16 亿元、182.03 亿元。2020 年上半年，其营收为 103.27 亿元。2017 年至 2020 年 6 月，京东数科的毛利率分别为 54.69%、64.38%、65.77% 和 67.08%。

招股书显示，京东数科公司的控股股东、实际控制人为刘强东，在 IPO 前，刘强东的持有 74.77% 的表决权。京东数科 CEO 陈生强的持股比例为 4.23%，是仅次于刘强东的自然人股东。

招股书同时披露京东数科业务模式和收入模式，主营业务划分为金融机构数字化解决方案（To F）、商户与企业数字化解决方案（To B）、政府及其他客户数字化解决方案（To G）三大块，营收占比分别为 41.48%、52.37% 和 5.57%。