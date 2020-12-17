京东再次为低俗广告道歉：没有任何理由，我们完全做错了

IT之家12月17日消息 京东集团今日发布声明，就日前京东金融低俗借贷广告一事再次道歉，称没有任何理由，我们完全做错了。京东表示此事责无旁贷，将从源头查起，不放过每一个环节，围绕组织、机制、流程进行全方位诊断，从团队文化的根源深处找问题，并对相关管理者和责任人进行严肃处理。

此外，面向京东集团全面反省教育，坚持做最受用户信赖的企业，杜绝类似事件的再次发生。

IT之家了解到，继 360 借贷广告被爆出价值观扭曲后，京东近日也重蹈覆辙，在这些广告中毫不掩饰地表达对低收入阶层的歧视。一条广告中，一个穿着朴素的男子带着妈妈坐飞机，妈妈晕机想吐遭到一女子嫌弃。男子手机只剩 50 元，但升舱需要高额费用。这时，后排一个西装革履的男子拿过该男子的手机一顿操作，开始推销京东金融。

12 月 15 日，京东金融 App 在官方微博发文回应称，经过内部的严格调查，该短视频传播系因团队管理不善、审查不严，导致违规上线。公司已第一时间将该视频下线，对此次短视频存在的严重价值观问题，将承担全部责任。

以下为京东最新道歉全文：

我们再次向大家诚挚道歉! ! 没有任何理由，我们完全做错了。

京东金融短视频广告事件不仅仅是管理审核的问题，更是操作团队的导向、文化和价值观出了问题，一味的为了追求业绩，迷失了自我，丧失了责任，丢掉了初心! 京东集团已经对该事件成立了专门的调查小组，将从源头查起，不放过每一个环节，围绕组织、机制、流程进行全方位诊断，从团队文化的根源深处找问题，并对相关管理者和责任人进行严肃处理!

京东集团始终都具备极强的社会责任感，企业 价值观高于一切，对这种行为绝不认同，更不会姑息和逃避责任，感谢社会各界的批评和警示，我们将以此事件为镜，对下属企业出现的问题严格问责，面向全集团进行反省教育，坚决维护更高水平的商业伦理和运营规范，坚持做最受用户信赖的企业，杜绝类似事件的再次发生!

京东集团

2020 年 12 月 17 日