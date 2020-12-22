Epic 喜加一（5/15）：世嘉经典之作《异形 : 隔离》免费领

IT之家12月22日消息 Epic 从 12 月 18 日开始将连续 15 天免费赠送一款游戏，现已送出了《城市天际线》《奇异世界》《漫漫长夜》《防御阵型》。

今日免费游戏现已揭晓：生存恐怖游戏《Alien: Isolation - 异形 · 隔离》，同样截止至今晚 24:00。

这款游戏由《全面战争传奇特洛伊》开发商Creative Assembly打造，由世嘉发行，使用 CATHODE™ 引擎开发，评级 17+，17岁以下玩家不建议尝试。

IT之家了解到，对于今日早间 Epic 商城服务器问题，Epic 方面已致歉并修复，现可继续免费领取游戏。

游戏介绍：

Ellen Ripley离开地球的时候向她的女儿承诺，她将在女儿 11 岁生日时归来一同庆祝。但她一直没有回来。

十五年后，Amanda Ripley 了解到，她的母亲所在的船上的飞行记录仪已经被找了回来。于是，Amanda 来到 Sevastopol 空间站，希望解开母亲的失踪之谜，却面临着未知的威胁。

在迷宫般的 Sevastopol 空间站迂回行动，从可怕的处境中生存下来。在毫无准备、装备不足的情况下，你需要用尽智慧和胆量才能活着出去。