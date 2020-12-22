谷歌收购 Fitbit：反垄断方案未获澳大利亚监管认可

据报道，澳大利亚反垄断监管机构周二表示，拒绝接受谷歌做出的一项承诺。此项承诺针对谷歌以 21 亿美元收购可穿戴设备厂商 Fitbit 的交易给市场竞争带来的影响。

目前，谷歌仍在一系列问题上与澳大利亚监管部门存在分歧。例如，澳大利亚正在提议一项立法，成为全球首个强制谷歌和 Facebook 等平台为本地媒体新闻付费的国家。

今年 6 月，澳大利亚竞争和消费者委员会（ACCC）已经表达过对谷歌收购 Fitbit 交易的担忧，警告称这笔收购将让谷歌获得过多的用户数据，损害健康和互联网广告市场的竞争。

为了打消这些担忧，谷歌提出了一项可由法院强制执行的承诺。谷歌的承诺包括，将以规定的方式对待其他可穿戴设备厂商，不会将用户健康数据用于广告，以及在某些情况下允许竞争对手获得来自 Fitbit 的用户健康和运动数据。

ACCC 主席罗德 · 西姆斯（Rod Sims）在声明中表示：“尽管我们知道欧盟委员会最近接受了谷歌的类似承诺，但在这样一个复杂而快速变化的行业中，我们并不觉得这种长期行为承诺能在澳大利亚得到有效的监督和执行。”

ACCC 还指出，包括美国司法部在内的其他反垄断监管部门尚未就这笔交易做出决定。ACCC 将继续开展调查，并将做出最终决定的日期设为 2021 年 3 月 25 日。

ACCC 还在对广告技术和移动应用商店展开调查，两份调查报告分别将于明年 1 月和 3 月公布。调查的重点是互联网巨头们快速增长的市场力量。