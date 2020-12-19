美司法部诉谷歌案预计将要到 2023 年才能开庭

北京时间 12 月 19 日凌晨消息，美国法官阿米特 · 梅塔（Amit Mehta）在周五召开的听证会上表示，美国司法部对谷歌发起的反垄断诉讼很可能要到 2023 年底才会开庭审理。

控辩双方都认为，本案很可能要到上述时间才能开庭。梅塔将 2023 年 9 月 12 日定为本案开始审判的暂定日期。

这份拟议的时间表意味着，谷歌与美国政府之间的反垄断诉讼斗争将会持续很长时间。谷歌目前面临着美国各州总检察官以及美国司法部的三起诉讼，其中有些诉讼可能会并案审理。

换而言之，美国政府对谷歌业务的审查很可能会持续几年，而法院下令要求其作出任何可能的改变也需要很长时间。短期而言，这对谷歌投资者来说是个好消息，原因是其不必担心该公司可能马上就需要作出剥离关键业务部门等结构性变化，从而导致公司价值受损。但这也意味着，在未来几年时间里，谷歌将由于必须应对诉讼而被分散注意力，因此可能不愿进入新的业务领域和进行大规模收购。

梅塔曾在之前召开的一次听证会上表示，他希望能迅速推进本案。但从上述拟议的时间表来看，即使审理程序进行得相对较快，也可能需要数年时间。美国司法部的一名律师估计，审判可能会持续 10 到 12 周；但谷歌的一名律师则表示，他预计案件开庭审理所需时间会短得多。梅塔表示，他为本案审判程序设定的时间框架为 “超过或低于”5 周半。