vivo X60 系列真机图曝光：搭载第二代微云台技术，蔡司小蓝标加持

IT之家12月22日消息 今天，vivo 官方微博公布了 X60 系列第二代微云台的宣传视频与 X60 系列的真机图。

与之前看到的渲染图一致，vivo X60 系列机身非常纤薄，机身背部的主摄非常抢眼。这颗摄像头采用了第二代微云台技术。

值得一提的是，摄像头区域底部的蔡司小蓝标，也说明了这是由 vivo 和蔡司联合研发影像系统。

同时，视频从恐高、笑场、滑板、跑动等典型生活场景举例，定义了 “抖动是拍照的天敌”。vivo X60 系列搭载的第二代微云台技术则可以很好地化解拍照时的抖动带来照片模糊的问题。

视频最后，vivo 还邀请大家在 12 月 29 日见证 “微云台的稳”，再次强调了 vivo X60 系列新品发布会的日期。

微云台相较之前的防抖方式，通过异形磁动框架、S 型 FPC 排线等技术，将主摄与主板在空间上堆叠，最终将微云台成功 “塞入”手机当中，达到不借助第三方设备就可以实现无损防抖的效果。

微云台技术最大的特点就是无损防抖，能实现立体防抖以及 100% 的模组整体防抖，使整个画面稳定效果保持一致，实现了全画幅稳定，避免边缘模糊现象，同时也大幅提升曝光时间，搭载了微云台技术的手机在暗光场景下的曝光能力大幅提升。

IT之家了解到，在 vivo X60 系列上，微云台技术升级到第二代。结合视频短片中的几个场景来看，在包括跑动、滑板、剧烈抖动等生活场景下拍摄，X60 系列依然可以保持比较清晰的成像效果。