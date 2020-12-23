【IT之家评测室】不止于此的轻薄笔电，华为 MateBook D 14 2021 款体验评测

2021 年眼看着就到了，在 DIY 市场各种硬件产品持续缺货的情况下，不少消费者对新款笔记本产品的需求愈发迫切，华为趁势推出了 MateBook D 系列新品，主打全面均衡的轻薄笔电华为 MateBook D 14 2021 款，全新升级的 11 代酷睿处理器是它的一大卖点，不止于此，这款产品还有诸多其他升级亮点，至于具体表现如何，IT之家正好拿到了一台深空灰配色的 i7 高配版，看完这篇文章后相信你会找到答案。

外观与设计

一直以来，华为 MateBook D 14 在家族兄弟姐妹中都扮演着实用者的角色，外观非常的沉稳和大气。整个机身外壳采用的是阳极氧化 40 道工序重重淬炼的铝合金材质，表面也做了细腻的金属喷砂工艺，手感光滑。铝合金材质在确保机身强度和韧性的同时，也尽量做了轻量化处理。深空灰的配色强调质感，同时带有一丝沉稳。机身四周的倒角和线条处理上都进行了圆润过渡，所以虽然看起来四四方方，但握持起来不会有攻击性。

华为 MateBook D 14 2021 款三围控制也很均衡，重量1.38kg，长宽厚分别为322.5mm×214.8mm×15.9mm，机身最厚处也控制在 15.9mm，略有分量又较为轻巧，搭配另一款经典的皓月银配色，会更显年轻时尚。随机标配的 65W 电源适配器和双 USB-C 数据线也非常实用，不仅体积小巧便携，也可以胜任多种用途，比如给电脑和手机有线数据传输，给手机等其他电子产品充电，出差旅行一套就能搞定所有设备，全能方便。

在外表的视觉元素设计上，华为一直保持着简约克制的态度，A 面只有一个居中的镜面 HUAWEI 标识。

D 面顶部是黑色磨砂的塑料转轴，下方是一条长长的塑料防滑垫和一道道竖向的进气开孔。

开孔内部可以看到防尘网和一个散热风扇。再下面还有一组左右对称的防滑脚垫和扬声器开孔。

侧边的 IO 接口上，机身左侧有一个兼具充电和数据传输的 USB-C 接口，一个 USB3.2 Gen1 的 Type-A 接口和 HDMI 接口。

右侧有一个 USB2.0 Type-A 接口和一个 3.5mm 耳机音频接口；外接的拓展性都有照顾到，不过要是能再多配一个 USB-C 接口就好了。

掀开 B 面，华为 MateBook D 14 并不支持单手开合，但是开合角度却支持到了 180 度，在某些特殊的场景下使用起来会更加灵活。正因如此，它的这块屏幕也进行了再次升级，比如支持 178 度的可视角度，1000:1 的对比度以及 300 尼特亮度等。

视觉方面，由于将常见的摄像头部分挪到了键盘部分，因此这块 14 英寸 1920x1080 FHD 分辨率的 IPS 屏幕做到了 3 面等宽窄边框以及 84% 的屏占比，并拥有 16:9 的比例和 157ppi，屏幕表面进行了雾面处理，下边框的部分也有一个 HUAWEI 标识。

我们通过 AIDA64 查询发现，这块屏幕的生产商为群创光电，型号是 N140HCA-EA3 特供版，从屏幕网上的常规型号参数来看，它主要的升级点在屏幕亮度，对比度，100% sRGB 色域以及 DC 调光无频闪技术的加入。当然，德国莱茵低蓝光护眼认证也少不了。

具体的色域表现，IT之家也进行了进一步的测试。我们通过爱色丽 i1 Display Pro Plus 校色仪配合 DisplayCal 3 软件实测得出，这块屏幕覆盖了 93.6% 的 sRGB 色域、66.7% 的 Adobe RGB 色域以及 68.8 的 DCI P3 色域，比较接近官方的 sRGB 色域数据宣传。这样来看，华为 MateBook D 14 2021 款的屏幕素质中规中矩，相比之前的屏幕在多个方面都有提升，综合的屏幕素质也进一步增强。

C 面应该是 MateBook 系列历来创新点最多的部分，包括老用户已经耳熟能详的隐藏式中置摄像头，包含指纹识别功能的电源键，这些功能都是比较实用且注重用户隐私的。前者能够保证用户的个人信息隐私，毕竟按下才能弹出的设计，相当于是做了物理屏蔽，即使一些流氓软件不太老实，偷偷获取摄像头权限，它依旧是没法拍到你的。

而后者在确保电脑内部资料安全的同时，也便捷了解锁电脑的步骤。指纹识别虽然不像面部识别那么自然，

但非常符合人的直觉习惯，只是目前指纹功能仅限于解锁登陆系统，如果华为能够将做手机的思路继续实践在电脑上，或许将来小小的电源键，也能完成无缝的授权和支付认证等功能。

键盘布局比较中规中矩，键帽部分无论是材质还是手感与前代几无差别，不过键程要更长一些，打字的反馈也更加有力。键盘自带两档背光，而且是字符透光，暗光环境下也适合精确的文字输入。触控板的面积较为充裕，磨砂的处理上并没有金属外壳那么滑，应该是考虑到触控的灵敏度问题。

功能与系统

作为一台全面均衡的实用型产品，华为 MateBook D 14 2021 款并没有选择将华为分享的物理式一碰传功能集成在触控板部分，而是单独放在了 C 面的右下角，并贴有一个便于用户识别触控区域的标签。但是，这套交互系统背后的生态功能，才是华为 MateBook D 14 2021 款在体验上最出彩的地方。

多屏协同是这套生态的核心功能，它能够实现在华为 MateBook D 14 2021 款上，用键鼠直接操作手机上的 App 和功能，访问手机上的数据，甚至直接跨平台进行数据同步、编辑修改、复制传输等。

比如上图中，当我用手机拍摄一个文档，并用智慧识屏解析、复制图中的文字信息之后，只要手机和华为 MateBook D 14 2021 款当前处于多屏协同的连接状态，就可以在电脑上直接粘贴刚才复制的文字。所以一旦有需要快速记录但不方便文字输入的场景，这套组合拳立刻就能发挥作用，迅速提升多设备间协同工作的效率。

多屏协同是一种借助分布式设计，打通电脑、手机等产品之间硬件隔阂的生态纽带，这其中华为 MateBook D 所代表的电脑端，相当于是主设备，更强大的硬件也承载了更多的算力，通过电脑直接访问和操作手机，提升了电脑并行处理信息的效率。在电脑上也可以接打电话、回复手机上的社交软件信息，甚至是看直播玩游戏等等，目前只有华为自家的产品能够实现，可说是华为 MateBook D 14 2021 款相对竞品的一个巨大优势。

硬件与性能

在硬件配置上，华为 MateBook D 14 2021 款用上了十一代英特尔酷睿处理器，具体的配置信息如下：

CPU：英特尔酷睿 i7-1165G7，默频 2.8GHz，单核最大睿频 4.7GHz；

GPU：NVIDIA® MX450，默频 1395MHz；

内存：16GB DDR4 3200MHz，双通道；

硬盘：512GB NVMe PCIe SSD;

电池：56Wh；

其他：Wi-Fi 6、2x2 MIMO 天线、蓝牙 5.1；

这套配置的核心就是 11 代酷睿和最新一代的轻薄本标配移动独显 MX450，从整体来看无疑是明年主流的轻薄本的标配，那其实之前IT之家已经评测过 11 代酷睿 i5 的性能表现，那借此机会我们再来看看 11 代酷睿 i7 和 MX450 的表现吧。

首先是 i7-1165G7 这颗 CPU，默频 2.8GHz，单核最大睿频 4.7GHz，全核最大睿频 4.1GHz。值得注意的是，i7-1165G7 的二级缓存增加到 1280KB，而原先 i7-1065G7 是 512KB；三级缓存加大到了 12MB，和移动版 10 代标压 i7 的三缓大小一致，这使得 CPU 能够更快的读取数据。功耗方面则是直接给到了 28W，那么实际的表现，我们简单看一下 Cinebench R20 的跑分情况。

在 Cinebench R20 中，i7-1165G7 的单核得分为 576 分，多核得分为 2170 分。这组成绩相比IT之家测得的上一代 i7-1065G7 的单核 460 分、多核 1703 分相比，分别提升了 25% 和 27%，这个幅度还是非常大的。

而显卡方面，考虑到目前很多用户还在使用 MX250 显卡的轻薄本，那么 MX450 的提升是否明显，也就成了用户换机的另一个关键因素。它采用 TU117 核心，拥有流处理器 896 个，与新版的 1650 大体相当，不过显存方面，这块 MX450 并没有采用最新的 GDDR6，而是镁光的 GDDR5。

我们照例使用 3D Mark 进行简单跑分。最终在 TimeSpy 中得到了 1978 分的图形分，而在 FireStrike 中得到了 4809 分的图形分，这组分数与采用 GDDR6 显存、25W 功耗的 MX450 相比还有点差距，不过相比 MX350 还是有不少提升的。

实际的性能体验，我们还是以目前最为主流的 PC 端游原神来进行测试，需要注意的是在华为 MateBook D 14 2021 款的电脑管家中，提供了两种性能模式，高能模式和平衡模式，很明显前者倾向于更强的性能调度，而后者则倾向于更强的续航和低功耗。当用户需要运行负载较高的任务时，可通过键盘上的 Fn+P 组合键快速进入高能模式，释放全部性能。

打开游戏之后，我们在设置中选择 60 帧，所有效果等级开到中，渲染精度选择 1.0，抗锯齿等级为 TAA，打开体积雾和反射，关闭动态模糊。此时游戏可以全程稳定在 60 帧，我们选择了特效场景比较复杂的爆炎树，攻击时 GPU 占用率达到了 93%，频率在 1500MHz 左右，由于原神在 PC 端不太吃 CPU，所以占用率只有 24%，CPU 和 GPU 的核心温度分别为 66 度和 68 度，可以说 MX450 面对主流的端游已经比较 OK，在硬件要求更低的 FPS 和 MOBA 类端游中，帧数表现会更加出色。

我们也测试了网页多开，在线视频，1080P 视频剪辑和 PhotoShop 编辑图片，华为 MateBook D 14 2021 款应对这些多场景的影音娱乐和日常办公都不在话下，在线看视频甚至能坚持 8-9 个小时。

而在音质方面，它的 2W 双扬声器支持环绕立体声，以及虚拟 5.1、虚拟 7.1 多声道输出，并对声音进行了抗失真算法优化，出厂预装的 Nahimic 音效软件，也可以带来丰富的场景预设和自定义选项。

硬盘部分我们通过 CrystalDiskInfo 查询发现，它的型号是三星的 MZVLB512HBJQ-0000，也就是大家耳熟能详的 PM981a，这块 SSD 的性能表现非常出色，具体的读写速度大家可以参考下 CrystalDiskMark 的跑分成绩。

总结

一圈看下来，华为 MateBook D 14 2021 款确实是一款全面均衡的笔记本产品，虽然它的价格不高，但各方面的比较符合当下年轻人的娱乐办公需求，做工上也不会偷工减料，保持了华为一贯对品质感的追求。不止于此，自家生态所带来的多屏协同功能更是大大增强了它的实用性。当然，这款产品也不是没有取舍的地方，屏幕的色域覆盖偏弱，没有采用 GDDR6 显存的 MX450，也略微留下了一丝遗憾。如果你不在乎这些，那华为 MateBook D 14 2021 款算得上明年初发布的 11 代酷睿新品中，颇具竞争力的一款产品。