realme Watch S Pro 发布：圆形表盘，支持血氧 / 实时心率检测，约 886 元

IT之家 12 月 23 日消息 Realme 在 5 月份发布了其第一款智能手表 Realme Watch，并在上个月早些时候推出了 Watch S。今天，该公司在发布 Watch S 大师版和 Buds Air Pro 大师版的同时，还发布了 Watch S Pro。

Realme Watch S Pro

Realme Watch S Pro 采用 ARM Cortex-M4 处理器，外观与非 Pro 型号相似，但采用了一块 1.39 英寸 454x454 像素分辨率的常显 AMOLED 触摸屏，并支持自动亮度。这款智能手表支持 100 多张手表表盘，还可以从智能手机上上传自己喜欢的图片作为手表表盘。

Watch S Pro 的表壳采用 SUS316L 不锈钢材质，重量为 63.5 克，表带有硅胶和素皮两种选择，共有绿色、棕色、蓝色和黑色四种颜色。黑色的表带是和手表捆绑在一起的，是硅胶材质的，其余的单独出售。

Realme Watch S Pro 配备了心率监测器，还搭载了 SpO2 传感器，用于测量血氧含量。这款智能手表可以跟踪你的睡眠、计算步数，并带有 15 种运动模式，包括一个新的游泳模式。

Watch S Pro 的其他功能包括双卫星 GPS、5ATM 防水、久坐提醒和喝水提醒。此外，还支持智能通知、来电提醒以及摄像头和音乐控制功能。

Realme Watch S Pro 搭载了一块 420 毫安时的电池，据称可以提供两周的续航时间。这款可穿戴设备的售价为 9999 印度卢比 ( 约886元 )，首次销售定于 12 月 29 日星期二在 Flipkart 和 Realme.com 上进行。

Realme Watch S 大师版

Realme Watch S 大师版由韩国艺术家 Grafflex 设计，与普通 Watch S 有着相同的内部结构，但配备了特别设计的表带、表盘，以及包括配套贴纸的零售包装盒。

Realme Watch S 大师版的售价为 5999 印度卢比（ 约 530 元 ），将很快在印度上市，公司没有透露任何日期和零售商。

Realme Buds Air Pro 大师版

Buds Air Pro 大师版由 Jose Levy 设计 ，与设计 Buds Q 的人是同一个人。Buds Air Pro 大师版 TWS 耳机与普通款规格相同，但采用了全镜面设计，并推出了名为 New Wave Silver 的新颜色，耳尖为黑色。

IT之家了解到，这款 TWS 耳机的售价为 4999 印度卢比（约 440 元），将于 2021 年 1 月 8 日起通过 Flipkart 和 Realme 自己的在线商店在印度发售。