真投毒 or 假正常，游族网络或存重大事项未披露之嫌

“谣言”、“太扯了”、“已准备律师函”、“没内斗”…… 在 “游族网络创始人林奇遭投毒”传闻四起时，游族团队的回应很是坚决。

然而，“打脸”的事情接踵而至，在警方通报确实存在 “疑似投毒”事件后，游族网络又发布《说明》试图 “安抚民心”。

事件的迷雾，仍未散去。

值得注意的是，游族网络在事发一周后才公开披露此事。中南财经政法大学数字经济研究院执行院长、教授盘和林向新浪科技指出，其存在重大事项未披露之嫌。

董事长被投毒？

昨天下午，游戏圈内突然传出 “游族网络董事长林奇被高层投毒，在 ICU 抢救后脑干受损”的消息。随后市场还有传闻称，是公司内斗导致投毒事件的发生，且警方已经进入游族网络公司内进行调查。此事瞬间引发热议。

游族网络相关人士随即回应称，此事系谣言，已准备律师函。

不过，当时有知情人士向新浪科技表示，“并非全是谣言，林奇确实在医院，原因不详”。

此后，游族网络发布自愿性信息披露公告，称林奇日前因身体不适入院，经治疗目前身体状况稳定并在持续好转，上述事项并未对公司正常运行产生影响。

可惜，外界的猜测并未停歇。警方的一则通报，将事件再次推向高潮。

上海警方通报：“2020 年 12 月 17 日 17 时许，警方接到报警称，某医院在诊疗时发现病患林某（男，39 岁）疑似中毒。接报后，警方立即开展侦查。经现场勘查和调查走访，发现林某的同事许某（男，39 岁）有重大作案嫌疑。目前，许某已被警方依法刑事拘留，相关侦查工作正在进一步开展中”。

面对舆论，游族网络晚间发布一则《说明》，回应董事长疑遭投诉一事。

该《说明》简要表达了三个核心内容：

1，林奇确实身体异常。但非普通病症，有原因正在调查；

2，本案嫌疑人许某，就职于某个人投资的影视公司；

3，游族网络高管与核心骨干员工悉数在岗。

嫌疑人是谁？

许某有重大嫌疑。但许某是谁？

根据传闻、警方通报和游族声明，此人有可能是高管许 X。

第一，新浪科技通过查询得知，许 X 任三家公司高管，包括 “游族网络股份有限公司”、“三体宇宙（上海）文化发展有限公司”和 “上海果阅文化创意有限公司”，前两者的大股东分别为林奇、上海某企业，而 “果阅文化”的大股东为个人。这与《说明》中 “就职于某个人投资的影视公司”，相符。

第二，许 X 出生日期于 1981，今年年龄恰巧 39 岁。这与警方通报的内容，相符。

第三，新浪科技查询游族官网发现，目前管理团队一栏中有 5 人，许 X 并不在其中。这与 “高管悉数在岗”相符。

值得注意的是，网传 “投毒事因影业投资失败”。

公开资料显示，游族网络曾试图与《三体》联姻，自 2014 年起便开始筹划《三体》电影的制作，却遭遇难产，上映日期一拖再拖。今年，游族网络先后拿下《三体》游戏开发权，并与奈飞合作开发英文系列剧集。据悉，许 X 在版权博弈中扮演了关键角色，许 X 此前的公开身份为：三体宇宙 CEO。

不过，林奇在今年下半年接受《晚点 LatePost》采访，在近万字的文章中，林奇对许 X 却只字未提。他还坦言道，“以前做不好《三体》还有各种客观因素，今天我要一个人面对这个问题，我要一个人承担这个责任”。

这或许可被看做，林和许的隔阂已经显现。

信息披露不及时之嫌？

该事件的另一焦点在于，游族网络的披露问题。

回看 17 日游族股价，开盘后跌幅一度逾 9%。作为一个上市公司，首先需要的是信息披露完全正确，游族是否存在重大事项未披露之嫌？为何为何在传闻四起的一周后，游族才公开披露此事？

中南财经政法大学数字经济研究院执行院长、教授盘和林指出，林奇作为游族网络董事长兼 CEO，属于公司重要人员，其个人动态直接影响公司经营。该事件中，游族网络一周后才公布董事长动向，存在重大事项未披露之嫌疑。上市公司存在遮掩行为，这可能会误导了投资人决策。此外，上市公司信批可以粗略描述事态因果，但刑事案件不应存在 “身体不适”等说法。

实际上，在今年 8 月，游族网络就因 “未按规定披露业绩预告”，被收深交所监管函。当时的监管函指出，游族网络 2019 年净利润同比降幅超过 50%，根据规定，公司应当及时进行业绩预告，但公司未按规定发布业绩预告。监管函要求公司董事会充分重视上述问题，吸取教训，杜绝上述问题的再次发生。

从公司业绩上看，2019 年游戏寒冬以来，游族网络经营成绩一直不如人意。今年第三季度，公司营业收入为 12 亿元，同比增长 32.35%；但归母净利润同比下降 78% 至 6550 万元。