游族网络：董事长治疗方案和原因调查双线都有明确进展

IT之家 12 月 23 日消息 游族网络官方微信发布声明称，董事长林奇先生目前正在住院恢复治疗，各项体征稳定，治疗方案和原因调查双线都有明确进展。据警方通报，本案嫌疑人许某，就职于某个人投资的影视公司。公司已向所在市区各级领导做了汇报，并按交易所要求做出公告，相关领导已作出了 “重点救治、严格办案、稳定经营”的指示。

IT之家了解到，今日有用户在社交平台爆料，游族网络疑似发生内斗，其 CEO 林奇已因中毒被送进 ICU。同时，另有爆料称，游族已有警方进驻，警方正在调查该起案件，并取消了一位高管的监控和门禁权限。对此，游族网络相关人士表示，“谣言，已安排律师函”。

后来游族网络公告，公司近期接到董事长兼总经理林奇先生家属的通知，林奇先生日前因身体不适入院，经治疗目前身体状况稳定并在持续好转。上述事项并未对公司正常运行产生影响。公司管理层勤勉尽责、正常履职，确保公司经营的持续稳定，目前公司业务经营管理情况一切正常。

之后警民直通车 - 上海发布警情通报，2020 年 12 月 17 日 17 时许，警方接到报警称，某医院在诊疗时发现病患林某（男，39 岁）疑似中毒。接报后，警方立即开展侦查。经现场勘查和调查走访，发现林某的同事许某（男，39 岁）有重大作案嫌疑。目前，许某已被警方依法刑事拘留，相关侦查工作正在进一步开展中。

以下声明全文：

过去一周事出突然，但当公司管理层已从上周的应急状态中恢复，进入正常运转时，仍有一些朋友放心不下，一些公众抱有好奇，一并作答如下：

1、游族网络董事长林奇先生于 12 月 16 日晚返家途中出现急性不适症状，随即自行赶赴医院，院方在治疗过程中第一时间与警方取得联系，目前治疗方案和原因调查双线都有明确进展，林总目前正在住院恢复治疗，各项体征稳定——请关心林总健康的朋友们放心。

2、据警方通报，本案嫌疑人许某，就职于某个人投资的影视公司。上市主体游族网络高管与核心骨干员工悉数在岗，公司正常运转。我们无比清楚在这个时候，维护用户、股东、员工几方利益最简单也是最一致的行为就是：做好手头的工作——请游族网络的合作伙伴、用户玩家和全体员工们放心。

3、公司也已向所在市区各级领导做了汇报，并按交易所要求做出公告，相关领导已作出了 “重点救治、严格办案、稳定经营”的指示——请关心游族业务的各级领导和投资人放心。

4、最后一点希望：希望极端的人和事，都不会改变我们对这个世界的善意（毕竟作恶者并未得逞），更不会改变我们要去的目的地——剧变无常的 2020 年唯一教会我们的，就是能够认清楚，什么才是我们始终不变要去做的事。

游族网络

2020 年 12 月 23 日