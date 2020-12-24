新浪股东批准私有化合并协议，将从美国退市

IT之家12月24日消息 在线媒体公司新浪公司（NASDAQ：SINA）宣布，在今天举行的特别股东大会上，公司股东投票赞成如下事项：(i) 有关授权和批准此前公布的由 New Wave Holdings Limited（简称 “母公司”）、母公司的全资子公司 New Wave Mergersub Limited（简称 “合并子公司”）和本公司于 2020 年 9 月 28 日共同签署的合并协议和计划（简称 “合并协议”）的议案。根据合并协议，合并子公司将并入本公司，本公司作为存续公司并成为母公司的全资子公司（简称 “合并”）；(ii) 需提交开曼公司登记处以使合并生效的合并计划（简称 “合并计划”）； 及 (iii) 完成合并协议和合并计划项下拟进行的交易，其中包括合并。

IT之家获悉，目前新浪股价为 43.20 美元，市值为 25.80 亿美元。

约代表公司截至 2020 年 11 月 20 日即股权登记日开曼群岛时间当天下午 5 点所有流通股（包括普通股和 A 类优先股）的 62% 的股东出席特别股东大会并亲自或通过委托代理人的方式进行投票。公司股东就每股普通股拥有 1 票投票权，就每股 A 类优先股（与普通股合称 “股票”）拥有 10,000 票投票权。这些股票所代表的投票权占截至股权登记日开曼群岛时间当天下午 5 点公司全部流通股份投票权的约 82.7%。合并协议、合并计划以及其项下拟进行的交易（包括合并）所获得的赞成票约占本次特别股东大会上所有投票数（所有股票视为同一类的投票总数）的 93.6%。

合并的完成取决于合并协议所规定的交割条件的满足或豁免。公司将与他方协作以求达成交割条件，及时完成合并。其中一个交割条件是，依据开曼群岛《公司法》有效送达且未有效撤回异议通知书的异议股东所持股份不得超过公司股票总数的 10%。在今天特别股东大会的投票进行前，公司已收到某些股东的反对通知，这些股东所持的股份总量超过公司股票总数的 10%。根据开曼群岛《公司法》，公司将适时向反对股东发出确认通知。如果最终有效提交异议通知书的反对股东合计持有超过公司股票总数 10% 的股份，母公司将有权豁免这一交割条件，或者放弃合并交易的交割。

IT之家获悉，新浪公告，如合并交易交割完成，公司将成为一家私有公司，其股票将不再于任何股票交易所挂牌或进行交易。