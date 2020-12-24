三星 Galaxy Buds Pro 真无线降噪耳机宣传材料曝光：售价约 1298 元

IT之家 12 月 24 日消息 三星 Galaxy Buds Pro 真无线耳机预计将在下个月和 Galaxy S21 系列一起正式上市，三星目前还没有透露关于这款 TWS 耳机的任何信息，但其主要功能在几天前就已经泄露，并且还了解到 Buds Pro 在欧洲的售价为 229 欧元。现在 Twitter 用户放出了该耳机的官方宣传材料，显示 Galaxy Buds Pro 在美国的售价将为 199 美元（约 1298 元）。

宣传材料还显示，Galaxy Buds Pro 将采用双动圈单元，11mm 低频单元 + 6.5mm 高频单元，并搭载三个麦克风。Buds Pro 将支持 IPX7 级别防尘防水，并具有降噪功能。

泄露的图片并没有透露 Buds Pro 的电池大小，但据悉耳机本身能提供 8 小时的音乐播放时间和 4.5 小时的通话时间。如果再加上充电盒，将分别获得 15 小时的通话时间和 28 小时的音乐播放时间。

这款耳机还将具备环境音效、对话模式和空间音频功能。材料中还提到了一个新的 Galaxy Buds Widget，但目前还不清楚它的具体功能。

IT之家了解到，Galaxy Buds Pro 在上市时将有银色、紫色和黑色三种颜色，但三星可能会在以后提供更多的颜色选择。