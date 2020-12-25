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小米 11 最新渲染图曝光：曲面设计，机身轻薄

2020/12/25 10:30:22 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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IT之家 12 月 25 日消息 此前首曝小米 11 渲染图的 @Ben Geskin 又一次放出了更多关于该机的渲染图，与此前曝光的真机图契合，小米 11 外形至此已基本确认。

从目前已有的渲染图来看，该机采用淡蓝色外观，四曲面满溢屏，较之大部分机型更显轻薄，虽然镜头模组饱受诟病但大部分网友也可接受。此外，侧面按键处理有种特别的意味，机身下置小米英文 logo，渐变处理适中。

根据此前曝光的消息，小米 11 系列至少将包括小米 11 和小米 11 Pro 两个版本，继续采用挖孔全面屏方案，其中小米 11 为双曲面屏，而小米 11 Pro 为 2K 四曲面屏，均将支持 120Hz 刷新率，支持原生 10bit 色深显示。

从网传的小米 11 真机照来看，小米 11 基础版采用了蓝色渐变色后壳，后置摄像头布局为方形设计，带有两个大的传感器和一个位于 LED 灯上方的小传感器。

其他方面，小米 11 采用的是小方形的矩阵 2+1 三摄设计，小米 11 Pro 则有望采用横向矩阵相机设计。此外，小米 11 Pro 有望支持百瓦级超级快充，参考此前小米 10 至尊版的规格预计小米 11 Pro 同样为 120W 快充。

IT之家获悉，关于小米 11 的性能，该机此前已现身 Geekbench，搭载高通本月宣发的骁龙 888 芯片，拥有 12GB 运存，运行安卓 11，单核 1135 分多核 3790 分，性能可达高通官方标准。

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关键词：小米

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