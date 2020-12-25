2020 年全球笔记本台式机需求大增，业内人士称明年缺货还将继续

据路透社报道，2020 年全球消费者大量购买笔记本和台式机，这是 2007 年 iPhone 推出之后未曾有过的现象；虽然制造商加倍努力，缺货仍然严重。

宏碁泛美区总裁格雷格 · 普兰德加斯特（Gregg Prendergast）表示：“整个供应链出现了前所未有的紧张。”

2008 年全球 PC 年出货量（包括笔记本和台式机）达到约 3 亿台，后来降到 2.5 亿台。许多人认为出货量无法反弹。不过现在分析师却认为 2020 年的出货量接近 3 亿台，同比增长 15%。平板增速尤其快。

Canalys 在报告中指出，到了 2021 年年底，全球 PC 和平板装机量将会达到 17.7 亿台，2019 年约为 16.4 亿台。以前一个家庭有一台 PC 就够了，在新冠的影响下，现在每个学生、游戏玩家、回家工作的人都会有一台 PC。

为了满足需求，大型 PC 制造商增加供应商，加快出货速度，展示新机型，这些新机会在明年推出，尽管它们努力了，但市场上还是缺货。

普兰德加斯特指出，宏碁直接将笔记本送到教育客户手中，这样能节省成本，而且运送时没有选择货船和火车，这样能将送货时间缩短一个月。尽管如此，由于组装线滞后，一些客户仍然需要等待 4 个月才能拿到货。

受到病毒的影响，许多工厂生产受阻，屏幕、处理器等组件缺货严重，很难买到。分析师指出，如果没有供应问题，2021 年的销量会更高。

Canalys 分析师伊珊 · 达特（Ishan Dutt）回忆说，4 月份一位客户告诉供应商，只要能在一周内送到，任何带键盘的设备都可以接受。现在需求虽然已经不再迫切，但消费者想升级，这给行业带来一定的压力。

IDC 副总裁赖安 · 里斯（Ryan Reith）则说，一些国家的政府向学校和企业提供刺激资金，高需求会一直持续到 2022 年。

在未来几个月，一些新机器将会投入市场。这些设备配有更好的摄像头和麦克风，用它们开视频会议更方便。有的设备可以连接移动网络，即使没有 Wi-Fi，也可以通过 4G/5G 连接网络。

戴尔总裁山姆 · 巴德（Sam Burd）表示，行业很快将会推出支持 AI 软件的设备，执行某些任务时将会变得更简单，比如登录、关闭摄像头。与往年相比，三季度戴尔来自消费者的线上订单量增加 62%。