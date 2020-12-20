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长城上架国产芯片笔记本：飞腾处理器 + 中国船舶重工 709 所独显

2020/12/20 23:32:08 来源：IT之家 作者：孤城 责编：孤城
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IT之家 12 月 20 日消息 长城现已上架 UF717 14 英寸轻薄笔记本，搭载了飞腾 FT-2000/4 处理器和中国船舶重工集团公司第 709 研究所研发的独显，售价 8999 元。

IT之家了解到，这款笔记本搭载了国产飞腾 FT-2000/4 处理器，4 核心，2.2GHz 主频，10W 功耗，系统为国产麒麟系统，配以 8GB 内存和 256GB SSD（紫光国芯）。

IT之家询问客服得知，这款笔记本搭载的是中国船舶重工集团公司第 709 研究所旗下单位研发的 GP102 独显。

根据官网信息，中船重工（武汉）凌久电子有限责任公司，是中国船舶重工集团公司第七〇九研究所控股的高新技术企业。目前其官网上暂时没有 GP102 独显的信息，但有上代的 GP101 的信息

GP101 是由中国船舶重工集团公司第 709 研究所研制，具备完全自主知识产权的图形处理器芯片。GP101 支持 2D/3D 图形加速，支持二维矢量图形加速 , 支持 4K 分辨率、视频解码和硬件图层处理等功能。GP101 支持 VxWorks、Linux、Windows 等通用操作系统，支持中标麒麟、道等国产操作系统，支持龙芯、飞腾、申威等国产处理器。

官网信息显示，GP101 实现了我国通用 3D 显卡零的突破，在信息安全和供货能力方便有充分的保障，可以广泛应用于军民多个领域。

京东长城（Great Wall）UF717 114英寸轻薄笔记本电脑 飞腾FT-2000/4 8G 256G 1G独显 8999元直达链接
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关键词：芯片笔记本处理器

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