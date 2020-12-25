中国联通成功完成量子通信 + 区块链应用测试验证

中国联通近日在 “京雄量子加密干线”上成功完成区块链 BaaS 及应用 + 量子通信的验证测试，这是中国联通研究院、中国联通河北分公司、亨通光电和安徽问天量子在量子保密通信领域深度合作的又一创新成果，是区块链技术与量子通信结合应用、相互赋能的重要工程实践与探索。

测试团队跨京雄量子加密干线部署区块链 BaaS 基础设施节点与联盟区块链应用，在量子信息安全保障下验证区块链账本数据同步、共识、账本数据读写、智能合约管理、区块链节点管理等区块链及应用操作，相关功能及稳定性达到业务运行预期，充分验证了量子通信 + 区块链结合的安全性、可行性与稳定性，为量子通信 + 区块链技术在金融、政务、供应链、智慧城市等多领域的落地提供了全新的应用示范。

自 2018 年年底 “京雄量子加密干线”落成以来，中国联通、亨通光电和安徽问天基于量子干线在北京、河北雄安两地多次开展量子保密通信技术研究、现网验证和应用示范。此次量子通信 + 区块链 BaaS 及应用的融合验证，是京雄干线场景应用的再次拓展。

未来技术团队还将结合量子密钥服务和区块链技术深入开展数字身份与可信终端等领域的研究，并在典型行业场景联合推动落地应用。