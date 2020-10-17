公元 2020 年年初，新冠疫情肆虐，疫情发生后，国家推出了多项帮助中小企业的纾困措施，让很多企业能够度过困境。

但是，这些纾困措施在实施的过程中也不可避免地遇到了一些问题，例如纾困资金被别有用心的人用在其他地方。

疫情期间，深圳曾接连出现千万豪宅被秒杀的奇观，背后就是一些投资客通过买入市面上廉价新公司、抵押房产等手段，贷出国家用于扶持中小企业的超低息普惠贷款，然后购置豪宅。

这很明显和国家为中小企业纾困的初衷背道而驰。

这里面的细节暂且不谈，小编想说的是，如果有一种方法，能够让国家对用于纾困的每笔资金的去向都能及时准确地掌握和追溯，或者越过中间层，直接转到最需要的群体，很大程度上就能避免上面这些问题的发生。

事实上，确实有这样一种方法，那就是 “加密数字货币”。

数字货币，区块链，原来是这样

2020 年 4 月，网上流传了一张央行加密数字人民币在农行账户内测的照片，引起网友热议。然后，什么是数字人民币，就是一个紧随其后的问题。

这里小编先给大家简单说一下。

数字人民币，就是加密数字货币。讲到数字货币，大家可能第一时间会想到比特币。没错，比特币就是加密数字货币的典型代表。

数字人民币、比特币等加密数字货币的关键底层技术是区块链。我们不妨先以比特币为例讲一下区块链。

比特币是 2008 年由中本聪提创造的，是一种点对点数字货币。

通俗来讲，例如现在有一个群体，里面有甲、乙、丙、丁四个人，他们彼此间可能产生交易。

假如有一次，甲付给乙 5 个比特币，这时候，甲就会把 “甲给乙 5 个比特币”这个信息通知给这个群体里的所有人，然后每个人都记录下这条信息，相当于记了一次帐。

以此类推，以后这四个人里每次发生交易，都会按照这种机制来进行记账，渐渐的，大家手上都有了一个记录着成千上万条交易信息的账本。

这些账本里的交易信息不是随便记录的，不然就很乱。它是要按时间顺序，每隔一定的数量大小分割成一组，每一组就是一个 “区块”。

很多个这样的 “区块”串起来，就叫做 “区块链”。

所以“区块链”通俗说就是“账本链”，哈哈。

当然啦，这个区块链也不是随便串的，大家手里都有账本，那么用谁账本里的 “区块”来串上去呢？这是个问题。

在比特币的机制里，是规定让大家算一个复杂上天的数学题，这个数学题复杂到只能用计算机不停地尝试、计算，才可能算出来。

谁先把这个数学题算出来，就有资格将自己的下一个 “区块”串联到 “区块链”上。与此同时，他会获得系统奖励的一定数量的比特币和手续费。

在这个过程中，交易信息都是经过加密的，人们无法确定链上区块信息背后的人的真实身份。

你获得比特币的同时也会获得一个私钥，用于加密比特币的信息，这个私钥只有你知道，尽管它有对应的公钥和地址，但通过公钥和地址，人们不能推出比特币的信息，也就不知道这个比特币是属于你的。

就好像小编 “汐元”偷偷给自己起了个另一个叫 “麻子”的笔名，然后模仿 “水水”的文风在IT之家发了一篇文章，读者们肯定做梦也猜不到这文章是 “汐元”写的。

所以这叫 “加密”的数字货币，也体现了他的匿名性。

当然，加密数字货币以及区块链背后的原理和技术细节是很复杂的，小编这里只是简单说了一下。

我们还是回到数字货币本身，这里所说的加密数字货币，其实可以分为两种 , 一种是以比特币为代表的私人数字货币，还有一种就是由各国央行发行的法定数字货币。

私人数字货币虽然已经对目前的货币金融体系构成了挑战，也促进了法定数字货币的诞生，但在包括中国在内的许多国家的界定里，私人数字货币并不具备货币的职能。

中国在 2013 年的《人民银行等五部委发布关于防范比特币风险的通知》中就明确将比特币认定为一种 “虚拟商品”。

想想也是如此，绝大部分国家都不会允许法定货币之外的货币体系产生，毕竟货币的背后代表的是金融控制权，这东西不能乱搞。

但是区块链技术本身是值得发展的，数字货币相比传统纸币也有显著的优势，因此，很多国家都在积极推出自己的法定加密数字货币，这是大势所趋。

例如我国央行正在测试的就是数字人民币，又叫做 DC/EP。

虽然理论上法定数字货币不一定就要取代私人数字货币，但小编认为，法定数字货币流通后，私人数字货币的未来难说乐观。

相比微信支付宝，数字人民币的优势在哪里？

刚才我们说到数字货币包括数字人民币，底层的关键技术是区块链，也介绍了区块链的基本原理。

但是，真正到数字人民币落地，普通消费者可以使用时，你可能并不能直观感受到数字人民币用了什么区块链技术，体验上和我们用支付宝、微信支付可能很类似。

既然这样，为什么还要推出数字人民币呢？

这是因为，虽然基础体验上一致，但数字人民币本质上和支付宝、微信支付并不是一种东西。

数字人民币本质上等同于现金，相当于电子版的纸币。而支付宝、微信只是支付工具而已。

它的优势在于：

首先，数字人民币等同于现金纸钞，具有国家信用背书，在有接受条件的情况下，任何人都不能拒收。

其次，它可以离线转账。数字人民币的交易不需要联网，只要手机有电就可以完成交易，而微信支付宝目前做不到。

说到这可能有小伙伴会提出异议，说我在超市里手机没网时，也可以用支付宝付款码付款呀？这不是离线交易吗？

差异在于，当我们的手机离线时，超市收银员手上的扫码枪是在线的，只要扫码枪联网就行。或者说，这叫 “单离线支付”，而数字人民币是“双离线支付”，两台手机都不联网，也能完成交易，原理是用了 NFC 技术，就像我们用公交卡扫公交车上的读卡器一样。

其实，这里的双离线也不是真的永远不离线，而是在离线的时候先交易，然后等设备联网了之后，在将数据上传到服务器。

还有就是，数字人民币具有可控匿名性。

前面我们说了，数字货币的确具有匿名性，但在法定数字货币中，这种匿名性是相对的。一方面，数字人民币能够满足消费者匿名支付的需求，别人查不到你的支付信息；

另一方面，人民银行可以掌握全量信息，从而利用大数据、人工智能等技术分析交易数据和资金流向，防范和打击洗钱、恐怖融资和逃税等违法犯罪行为，有效维护金融稳定。

这种可控的匿名性，理论上显然比支付宝微信支付更安全。这么说吧，你觉得你的消费记录是放在腾讯阿里那里更安全，还是由国家背书更安全？

这也就是我们在文章开头说的，如果纾困资金采用的是数字人民币，人民银行就能及时掌握这笔资金的流向，知道他们是否真正用在了需要的地方。

还有就是，数字人民币使用时无需绑定银行卡。微信、支付宝只是一种支付工具，所以需要绑定用户的银行卡，数字人民币则没这种说法。

最后，从更广的层面说，数字人民币还可以提高支付体系的效率，支付就是结算，对于中小商户来说可以提高资金周转效率，也可以解决中小企业流动性问题。

而微信支付宝不是这样。例如平时我们用支付宝买个东西，付完钱后，我们感觉这个交易就完结了，但在商户、银行体系中，流程远没走完。

这里建议大家阅读IT之家《微信支付宝们万亿备付金交存，这是裹着砒霜的蜜糖》，其中有讲到支付宝微信支付背后的流程是怎样的。

数字人民币的前景和进展

总体来说，目前数字人民币采用的是 “中央银行—商业银行” 的二元投放体系，商业银行仍然是数字货币的发行载体。

此前围绕数字货币的一个讨论是数字货币是否会支付利息。现在在央行的回答中明确表示，数字人民币不计付利息，具有非盈利性。

也就是说，我们把数字人民币放在手机钱包里，不会产生利息，但放在银行账户里，则会产生利息，和传统现金一样。

这意味着，数字银行的推出对商业银行产生的风险应该是很微小的。

目前关于数字人民币是否具有投融资功能目前还不清楚，但有一点需要注意，数字人民币推出初期并不会大量发行和全面推广，而且会主要用于小额零售高频的业务场景。

这说明至少初期用于投融资的可能性不大。

那么，除了上面说的优势，和让消费者更方便，未来数字人民币在宏观上可能有哪些应用呢？

IT之家举两个例子。

首先，由于区块链技术的支持，数字人民币在国际以及企业间的大额存储和交易业务上可以更加安全和方便；

同时，也有利于人民币的流通和国际化。

例如说，我国可以先在和一带一路中有着良好贸易关系的国家间使用 DC/EP 进行交易，或者在跨境电商中进行应用，有助于帮助这些国家降低交易的成本，进而有利于人民币在国际上的流通，提升人民币在国际交易中的地位。

看了上面这些，相信你一定想快点用上数字人民币了（废话，不是数字的我也想用）。

那么目前它的进展怎么样了呢？

前面说到今年 4 月网上有一张数字人民币内测的照片，其实数字人民币的开发时间，比这个更早。

2019 年 8 月，央行有关负责人曾表示，央行下属数字货币研究所在 2018 年之前就开启了数字货币系统的开发。

而今年 1 月，数字人民币 DC/EP 顶层设计、标准制定、功能研发、联调测试等工作已经基本完成。4 月，网上出现了刚才说到的内测照片。

目前，央行法定数字货币正在深圳、雄安、成都、苏州四个城市进行试点工作，未来还会在冬奥会场景进行内部封闭测试，后续还会有第二批试点地区……

今年 8 月，中国建设银行 App“数字人民币钱包”功能曾在短暂测试后下线，建行称试点研发情况还需要等央行的通知。

而到了 9 月底，央行数字货币研究所与城银清算服务有限责任公司举行了战略合作协议签署仪式，这意味着中小银行接入数字货币被提上日程。

10 月份，深圳开展了一次数字人民币的测试活动，此次活动面向在深个人发放 1000 万元 “礼享罗湖数字人民币红包”，每个红包金额为 200 元，红包数量共计 5 万个。伴随活动的进行，相关应用界面的 UI 也得到公开。

总而言之，目前数字人民币还处在研发测试的过程中，没有具体推出的时间表。

一个字，等呗。

结语

任何事物发展的过程都是循序渐进的。

货币体系的基本演进历程是从远古的物物交换到金银作为一般等价物的交换，之后出现了以纸币为基础的信用货币。

而随着现代互联网、区块链等技术的发展，数字货币取代纸币，实现信用货币的一次飞跃，也是大势所趋。

数字货币本身的发展也是循序渐进的过程，从诞生到草莽式的野蛮生长，到市场监管的介入，再到国家自己推出等同于主权货币的法定数字货币，这个过程时刻处在变化之中。

但是变化的过程无论多曲折，往往也是遵循经济运行的基本规律的。数字人民币相比传统的先进纸钞具有便捷、可控匿名、可追溯等优势，虽然也许并不会大规模取代纸币，但对整个经济和社会形态进化的推动作用，也必然是巨大的。