openEuler 社区理事会宣布成立，推进国内操作系统生态发展

12 月 24 日，在操作系统产业峰会上，中国科学院院士梅宏表示，在软件定义一切的时代，泛在操作系统的概念将引领下一次操作系统的跨越式发展，面对巨大创新空间，需要加强 “产学研用”协同创新，并对我国操作系统的未来发展，提出了如下认识和期望：产业发展，生态先行；应用导向，试点先行；创新模式，开源先行；支撑研发，人才先行；产权保护，“严”字先行。力争形成生态聚合效应，共同谱写软件发展新篇章。

此外，openEuler 社区理事会正式宣布成立、发布了开源软件供应链点亮计划，并启动 “智能基座”openEuler 操作系统合作等产业活动。openEuler 社区理事会副理事长、华为计算操作系统总经理邱成锋表示，社区理事会将严格执行理事会职责，制定社区发展战略，促进社区成员之间的沟通和深入协作，共同推动社区的生态和发展，致力于让 openEuler 成为最具活力的开源社区。

2019 年 12 月 31 日，openEuler 正式开源上线。openEuler 社区理事长、华为鲲鹏计算业务副总裁江大勇表示，过去一年 openEuler 通过开源社区实践，汇聚了从硬件、软件、行业应用、研究机构以及高校等的合作，初步完成了产业生态聚合。未来 5 年，openEuler 希望通过持续的投入，扩大生态，发展万级开发者、百万级用户，支撑中国操作系统产业百亿市场空间。