兼容性改善，深度 deepin 启动硬件自适配项目

IT之家12月22日消息 深度操作系统近期发布了deepin 兼容性改善活动。其表示,为了保证 deepin 在不同硬件设备上更稳定、流畅的运行,减少部分硬件上出现的兼容性问题(包括电脑整机、各硬件模块等),deepin 开发团队近期专项启动了硬件自适配项目。

IT之家获悉,深度称,本项目计划开发单独的工具包,主要针对出现这些问题后,使用此工具包执行,会自动获取当前机器的所有设备信息生成多个对应的硬件规则文件,匹配对应规则文件的解决方案文件,进行解决方案的应用,以达到自动化解决硬件适配问题。

亲爱的深粉:

为了保证 deepin 在不同硬件设备上更稳定、流畅的运行,减少部分硬件上出现的兼容性问题(包括电脑整机、各硬件模块等),deepin 开发团队近期专项启动了硬件自适配项目。

本项目计划开发单独的工具包,主要针对出现这些问题后,使用此工具包执行,会自动获取当前机器的所有设备信息生成多个对应的硬件规则文件,匹配对应规则文件的解决方案文件,进行解决方案的应用,以达到自动化解决硬件适配问题。

为了完善本项目的自动化解决问题机制,现需收集大家碰到问题所使用的硬件信息。

一、问题类型(碰到什么类型的问题,才需要提交信息)

1、整机类型:整机问题,包括开关机、待机、休眠等

2、各硬件模块类型

- 蓝牙:未发现蓝牙模块、蓝牙功能无法启动、启动后无法连接蓝牙设备等

- 摄像头:摄像头无法正常使用、打开关闭摄像头异常等

- 网卡:无法正常上网、网络断流、未发现网络模块等

- 声卡:系统无声音、无法切换声音输出设备等

- 电源:电量显示异常、耗电异常、设备发热等

- 显卡:花屏、掉帧、撕裂、驱动异常 (如仅一个分辨率)、双屏或多屏问题 (黑屏、未显示设备、连接异常)等

- 外设:键盘、鼠标、无线网卡、其他适配器等

二、收集哪些信息(对于不同类型问题,我们需要收集的对应信息,不涉及系统敏感信息)

1、整机类型

1. type 设备类型 2. name 规则文件名字 3. dmi_family DMI 中的 product family 4. dmi_name DMI 中的 product name 5. dmi_version DMI 中的 product version 6. 如果 cpu 中的 strict 为 true,那么 cpu 中的 name 为必填项 / 相反 strict 为 false 时,cpu 中的 name 为非必填项,可以选择不填

举例:

{ "type": "machine", "name": "MateBook DxNBLK-WAX9X", "product": { "name": "NBLK-WAX9X M1030", "dmi_family": "MateBook D", "dmi_name": "NBLK-WAX9X", "dmi_version": "M1030", }, "cpu": { "name": "AMD Ryzen 5 3500U with Radeon Vega Mobile Gfx", "strict": false } "solution": "" }

2、各硬件模块类型

1. type 设备类型 2. name 规则文件名字 3. vendor_id 供应商 id ,即 vendor 4. device_id 硬件设备 id 5. driver 设备驱动 6. slot_type 插槽类型 ,如 pci 或 usb 7. 如果 cpu 中的 strict 为 true,那么 cpu 中的 name 为必填项 / 相反 strict 为 false 时,cpu 中的 name 为非必填项,可以选择不填

举例:

以蓝牙模块问题举例

{ "type": "bluetooth", "name": "c123x1358", "product": { "name": "","device_id":"c123","vendor_id":"1358","driver":"btusb","slot_type":"usb"},"cpu": {"name":"AMD Ryzen 5 3500U with Radeon Vega Mobile Gfx","strict": false }, "solution": "" }

三、提供信息方法

1、下载 “hardware-info-get”脚本文件(下载链接:https://wws.lanzous.com/b01tszw1c,密码:uoser),打开终端,跳转到脚本所在目录,将脚本加上可执行权限,输入命令 ./hardware-info-get,执行生成本机所有的硬件设备规则文件,找到有适配问题的硬件规则文件,以附件的形式提供给项目负责人。

2、编写邮件,发送 设备 ** 类型 + 问题描述 ** 到项目负责人邮箱:[email protected],邮件格式如下:

标题:【deepin 兼容性】+ 设备类型(例如:【deepin 兼容性】蓝牙)

正文:(描述清楚问题、所处环境和现象以及复现步骤)

例:

环境:

机器 : 联想小新 13Pro AMD 2020 版本

系统 : UOS V20

内核 : 4.19.0

现象:

执行待机操作后,系统仅黑屏,未真正进入待机状态

复现步骤:

打开关机界面

点击待机)

注:要将问题对应的硬件规则文件,以附件的形式放在邮件中,为了更好的解决您的问题,一定要尽可能的将问题描述清楚。

深度表示,对于碰到的以上所有类型问题,有好的解决方案,也可以将方案内容发到项目负责人邮箱:[email protected],我们将会编译成库文件存储到工具包中,然后将工具包文件发送给问题提供者进行验证,验证有效会编译记录到工具包的库中。优秀方案提供者,还可以获得精美礼品一份。