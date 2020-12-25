蓝宝石 RX 6900 XT 超白金上市：售价 9599 元

IT之家 12 月 25 日消息 根据蓝宝石官方的消息，蓝宝石 RX 6900 XT 超白金现已上市，目前京东预售价 9599 元。

官方表示，蓝宝石 RX 6900 XT 超白金和此前的 RX 6800 系列完全一致，依然以黑色为主银色点缀，显卡背面拥有一块全尺寸金属背板，设计风格与正面保持了很好的统一性，发挥着保护 PCB 和帮助散热的作用。

参数方面，蓝宝石 RX 6900 XT 超白金游戏频率提升至 2050MHz，加速频率提升至 2285 MHz，其他参数保持不变，5120 个流处理器、80 个计算单元以及 GDDR6 16GB 超大显存，为 4K/60 帧畅玩 3A 大作提供强有力的性能保障，并支持实时光线追踪、FreeSync、Anti-Lag 等技术，大幅提升了游戏画面的真实感和沉浸感。同时得益于 RDNA2 架构和 7nm 工艺，能效比表现相当出色，领先于其他同等级产品，配合 8+8 pin 供电接口，建议使用 850W 及以上的电源。

IT之家了解到，这代超白金针对RDNA2架构重新设计了散热系统，三个全新的刀刃式轴流风扇，结合了涡轮风扇的强劲风压和传统风扇的静音效能，相较上一代风扇在同一套散热方案中，相同的噪音控制条件下，GPU温度下降3.4度，显存温度下降3度。