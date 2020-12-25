游族官方发文：再见少年，继续和一切不善良战斗

IT之家 12 月 25 日消息 今晚，游族官方微信公众号发布了《再见少年》一文，署名为 “全体族人”。稍早前，游族公司董事长暨总经理、实际控制人、控股股东林奇因病救治无效逝世。

再见少年 你，看透不美好仍相信美好，见过不善良却依旧善良。 我们，会在一起，继续善良，继续相信美好，继续和一切不善良战斗。 全体族人 2020 年 12 月 25 日

游族官网信息显示，游族网络股份有限公司（SZ.002174）成立于 2009 年，是互动娱乐供应商，总部位于上海，在德国、新加坡、日本、韩国、印度等十余个国家设有分支机构。2014 年 6 月，游族网络正式登陆中国 A 股主板。游族网络推出了《少年三国志》、《盗墓笔记》、《权力的游戏 凛冬将至》、《女神联盟》系列等多款知名游戏产品，在海外积累 1000 多个合作伙伴，发行版图遍及欧美、中东、亚洲及南美等 200 多个国家及地区，全球累计近 10 亿用户。

▲林奇

官网信息显示，林奇先生自 2009 年起先后创办游族网络、游族影业、游族体育、游族置业等公司。此外，林奇先生创立了三体宇宙公司，获得《三体》三部曲全球永久独家版权，汇集全球顶级资源对《三体》进行全产业链开发。经过不懈奋斗，在全球化游戏研发与发行、IP 研发运营管理、大数据与人工智能等领域取得了一定成绩。

官方称，2015 年，林奇创立了游族公益基金会，投身公益事业回报社会；同时，林奇先生倡导积极履行行业责任，于 2016 年联合上海十家游戏企业共同成立了上海网络游戏协会并担任会长，力推泛娱乐产业升级和人才培养；此外，在 “用科技传颂文明”的使命指引下，林奇先生非常重视对中国优秀文化的传承和弘扬，以泛娱乐产品为载体，促进其在全球范围传播，为中国文化的全球影响力提升做出了贡献。

IT之家曾报道，12 月 23 日，游族网络发布公告，称公司近期接到董事长兼总经理林奇先生家属的通知，林奇先生日前因身体不适入院，经治疗目前身体状况稳定并在持续好转。治疗方案和原因调查双线都有明确进展。

上海发布警情通报显示，2020 年 12 月 17 日 17 时许，某医院在诊疗时发现病患林某（男，39 岁）疑似中毒。接报后，警方立即开展侦查。经现场勘查和调查走访，发现林某的同事许某（男，39 岁）有重大作案嫌疑。目前，许某已被警方依法刑事拘留，相关侦查工作正在进一步开展中。