丰田总裁喊话无效，日本计划 2035 年停售汽油车

12 月 26 日，日本政府周五表示，该国打算在 2035 年停止销售汽油动力汽车，这无异于是对丰田汽车公司总裁丰田章男的 “打脸”行为。丰田章男最近声称，仓促转向电动汽车可能会削弱汽车行业。

日本经济产业省的计划与美国加州和主要欧洲国家采取的举措相似，但这肯定面临着来自汽车业高管的阻力，因为日本汽车厂商每年生产数千万辆完全使用汽油发动机的汽车。

不过，根据该计划，日本仍将允许在 2035 年后销售油电混合动力汽车。日本最大汽车制造商丰田、本田和日产的许多车型都有传统型和混合动力型。

本月早些时候，丰田章男表示，如果日本过于仓促地禁止汽油动力汽车，转而使用电动汽车，“汽车行业目前的商业模式将会崩溃”。他还说，夏季的电网将无法满足电动汽车的充电需求，而且日本几乎所有电力都是通过燃烧化石燃料供应的，这将加剧温室气体排放。

但日本政府官员表示，转向清洁能源和电动汽车应该被视为重大发展机遇，私营部门应该对现有战略和商业模式进行重大改变。

日本政府的计划要求从 2035 年起在该国出售的所有新汽车都要电气化，这包括电动汽车、油电混合汽车以及由氢燃料电池驱动的汽车。该计划称，电池的价格应该降低，以便十年后电动汽车售价与汽油驱动汽车大致相同。

在电动汽车领域，日本对大幅落后于欧洲和中国表示担忧。日本经济产业省注意到，在第三季度，电动汽车和插电式混合动力汽车在欧盟的总销量增长了两倍多，达到 27 万辆左右，而日本同期销量仅为 6000 辆左右。

然而，日本汽车业高管对这样的说法感到愤怒，称日本提供的油电混合动力汽车比其他国家更多。许多人质疑，鉴于生产电动汽车及其零部件时排放的二氧化碳，类似特斯拉制造的纯电动汽车是否真比混合动力车更环保？