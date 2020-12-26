苹果申请新专利：自适应环境光，或用于智能眼镜 Apple Glass

智东西 12 月 22 日消息，据外媒 PhoneArena 消息，苹果公司近日向美国专利与商标局（USPTO）申请了一项名为 “局部光调节显示系统（Display System With Localized Optical Adjustments）”的新专利，该专利可能和传闻中苹果正在酝酿的一款头戴式黑科技新品有关。据悉，苹果可能将在未来两年里发布该产品。

近两年内，苹果公司申请多项头戴设备相关专利，有关苹果智能眼镜的猜测在坊间疯传。

早在 2018 年，就有业内人士爆猛料称，这款基于 AR 增强现实技术的智能眼镜将搭载 5nm 芯片。当时，苹果 iPhone X 手机使用的还是 7nm 的 A11 仿生处理器。

如今，随着 5G 手机 iPhone 12 的问世，苹果也凭借 A14 仿生处理器进入了 5nm 时代。PhoneArena 预测，这款 VR 眼镜有望在两年内和果粉见面。而根据知名分析师 Jon Prosser 的说法，这款智能头戴产品很可能被命名为 “Apple Glass”，和谷歌智能眼镜 “Google Glass”颇为相似。

一、环境光线自适应，Apple Glass 主动调节局部亮度

就在这个月，苹果向美国专利与商标局申请了一项名为 “局部光调节显示系统”的新专利。

在专利申请书中，苹果解释了 “局部光调节”的概念，文中写道：“本调整型镜片系统或许将用于灵活满足不同用户在不同操作场景下的需求。本光调制器或许将用于选择性地降低用户局部视野亮度。”

简单说来，基于这项专利技术的镜片可以通过调节实景成像亮度，来主动适应环境光线。

苹果还举例说明了这项技术的具体使用场景：“比如，在使用头戴显示系统播放实物的电脑合成画面时，该镜片将选择性地降低实景亮度，从而提高合成画面的可视性。此外，该设备将使用一套空间可寻址的光调制器在用户视野的右上角生成一块暗色区域以遮盖过亮的实景画面，并在这片暗色区域之上生成电脑合成画面。”

苹果意在说明，这套镜片能通过降低实景物品的亮度，来提高电脑合成画面中该物品的可视性。同时，镜片中的合成画面亮度会随实景亮度而改变。

据介绍，由于镜片具有高度调节性，左右眼的画面还可以实现独立调节。

二、Apple Glass 功能齐全，将取代 iPhone？

据彭博社爆料，Apple Glass 将基于 Starboard（或 glassOS）操作系统，这款智能产品和 iPhone 连接后能够在镜片上实时呈现短信、邮件、地图、游戏等内容。

此外，业内消息称，苹果此前获得的一项专利似乎表明了 Apple Glass 还将配备 “光学组件”，并自动调整满足近视人群的需要。不过，也有分析人士指出，这项专利也有可能应用于智能手机的 VR 头戴配件，或苹果智能眼镜第二代产品。

2017 年，知名科技分析师、风投公司 Loup Ventures 合伙人基恩 · 蒙斯特（Gene Munster）曾预测苹果的智能眼镜销量将超过 iPhone。

Munster 表示，Apple Glass 将具备 iPhone 的绝大多数功能，而且在使用上会比 iPhone 更方便。这位苹果分析师曾告诉客户：“尽管 iPhone 在未来十年内不会被淘汰，但随着 Apple Glass 逐渐普及，iPhone 业务对于苹果公司的重要性会大大降低。”

▲苹果 “局部光调节显示系统”专利申请书中图示

三、智能头戴前路漫漫

2012 年 4 月 4 日，谷歌发布了一则炫酷视频，正式推出旗下智能头戴产品 Google Glass，希望将其打造为智能生活的日常必备。

视频中，用户通过 Google Glass 灵活查看地图，甚至无需拿出手机，便可通过音频、视频、文字和朋友聊天。

然而，这款科技感十足的产品因为隐私安全和价格方面的缺陷最终退出了消费者市场。

电影院禁止顾客佩戴 Google Glass，担心他们偷录热门影片 “枪版”；酒吧将 Google Glass 用户拒之门外，担心他们偷拍其他客人。智能眼镜用户甚至因此被称作 “眼镜混蛋”。此外，传闻中 1500 美元的价格在当时也难以令人接受。

Google Glass 最终在厂商中间找到了出路。而如今，苹果希望能够将 Apple Glass 打造成人人都爱的一款产品，但谷歌的前车之鉴表明，这绝非易事。

▲谷歌智能眼镜 Google Glass

结语：智能眼镜短期内难以取代手机

综合彭博社、MacRumor 等多方分析，苹果极有可能在 2023 年前发布智能眼镜。根据苹果公司目前申请的专利来看，这款智能眼镜可能将具备全息投影、手机信息实时同步、近视调节、环境光线自适应等众多功能。

尽管有专家人士认为，苹果智能眼镜甚至可能取代苹果手机，但就目前已获知的信息来看，这种可能性并不大。

首先，苹果智能眼镜的定位是手机配件，而非核心单品。多方信源都指出，Apple Glass 需连接苹果手机使用，且不承担运算任务，运算主机仍是 iPhone。这种使用方式意味着 Apple Glass 注定难以取代 iPhone。

第二，智能眼镜仅仅是智能穿戴外覆层的一个环节，难以取代智能手机这样的标准化单品。智能眼镜、智能手套、智能手表、智能屏幕等多个智能部件共同组成智能穿戴外覆层，提供人类视、听、闻、摸等众多感知的智能体验。单一的智能眼镜难以替代智能手机，完成所有智能任务。

第三，智能眼镜仍存在许多技术难关和伦理难题。以 Google Glass 为例，隐私、监管、成本等难题使得这款黑科技产品只能退居工厂。尽管苹果公司拥有系统和用户体量优势，能更好地把 iPhone 手机用户转化成智能眼镜用户，但由于智能头戴行业尚不成熟，更具普适性的隐私和监管问题在短期内还难以得到解决。

尽管尚不能取代智能手机，智能眼镜在游戏、交互方面可能带来的革命性提升仍然值得期待。