OPPO 有望与 Tom Ford 推出一款联名款滑盖折叠手机

IT之家12月26日消息 OPPO 早些时候刚刚展示了自己的肌肉——OPPO X 2021 卷轴屏概念手机和 OPPO X Nendo 欧普折叠式概念手机。

外媒 LetsGoDigital 昨日发现了一些文档，这些文档表明 OPPO 正在开发一款全新的概念型手机，该机壁纸等细节显示该机大概率是与美式时装设计品牌汤姆 · 福特（Tom Ford，常见于 TF 口红）联合设计。

此外，该机背面拥有三颗摄像头，排布类似于手包卡扣，模组边框附带木纹结构，后壳似乎是皮革。镜头模组正下方明确标注：“ OPPO X Tom Ford-概念设计Shakira”，且将闪光灯完美融入这套美学系统中，就算强迫症看了也不会有太大抵触。

为方便用户理解，外媒制作了以下渲染图：

这款手机采用了类似卷轴屏的折叠方案，可通过拉伸屏幕来扩大显示面积。在拉伸之前的屏幕大小与化妆盒相当，展开之后可达到手机正常尺寸大小。此外，这款手机顶部似乎还带有两个拉环状的装饰品，预计这是在致敬经典女士手包设计（应该可以挂饰品，但估计没人这么干）。

IT之家了解到，该机两侧似乎采用了针织物的材质，以及金属材质，同样的木纹设计，SIM 卡槽处于机身右侧，其他方面细节暂不做探讨。



值得一提的是，OPPO并非唯一一家与时装设计品牌合作的智能手机厂商。一加几年前也与著名的时装设计师Jean-Charles de Castelbajac合作推出一加 5 JCC +限量版手机；而三星最近也推出了多款 Thom Browne Edition 版机型。

汤姆，福特（Tom Ford）是一位顶级美国时装设计师，早年曾长期为意大利奢侈品牌古驰（Gucci）工作。于 2004年 创立自己的太阳镜生产线，之后陆续推出男装、女装、配饰、化妆品和香水等。关于 TF 品牌的介绍此处不再多提，感兴趣的小伙伴可自行查找。