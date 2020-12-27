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苹果汽车即将问世，有望把苹果公司带到一个新的高度

2020/12/27 7:39:16 来源：新浪科技 作者：- 责编：骑士
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在接下来的几年里，你可能会开着一辆苹果汽车。

传说已久的苹果汽车即将上路了。据媒体报道，苹果现在的目标是在 2024 年打造自己的自动驾驶电动乘用车，这可能会对特斯拉构成威胁。

“碾压特斯拉”的苹果汽车不会存在，但苹果仍有足够的动机去追求这个目标。过去几年 iPhone 的销售放缓，而到 2030 年，汽车行业的价值预计则将达到 9 万亿美元。

正如一些分析人士指出的那样，自动驾驶汽车会让消费者有更多的时间坐在方向盘后面，除了登录苹果的订阅服务（从信息娱乐到车辆升级）之外，他们几乎没有什么事可做。这可能会提振苹果的服务业务，这家科技巨头越来越依赖于服务业务的收入增长。

当然，苹果必须克服物流和监管障碍才能让汽车上路，但这家科技巨头在其电动汽车项目 “泰坦计划”（Project Titan）中已经获益

苹果可能会改变汽车行业。

据报道，苹果多年来一直在考虑进军汽车行业。2019 年，罗斯资本合伙人（Roth Capital Partners）的克雷格 · 欧文（Craig Irwin）对媒体表示，苹果曾在 2013 年寻求以每股 240 美元的价格收购特斯拉。然而，这笔交易从未实现。本周二，特斯拉首席执行官埃隆 · 马斯克在社交媒体上宣称，他寻求以 600 亿美元的价格将特斯拉出售给苹果，但苹果首席执行官蒂姆 · 库克拒绝与他会面。

尽管如此，“泰坦计划”和苹果之前对特斯拉的兴趣足以证明，苹果汽车可能即将问世。

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关键词：苹果汽车苹果

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