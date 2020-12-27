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华为智慧助手升级停车卡片，支持一键寻车、手动记录、实时拍照保存等

2020/12/27 10:47:34 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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IT之家12月27日消息 华为方面今日宣布，“华为智慧助手 · 今天”现已升级全新停车卡片，一键寻车，支持手动添加、实时拍照保存更精确的停车信息。

此外，华为智慧助手 · 今天”本周迎来了 11.0.15.303 版本，新增内容包括：

  • 新增花粉、QQ 粉丝群、客服邮箱入口在关于界面展示

  • 新增消息通知入口，在设置界面可单独关闭资讯和服务推荐消息

  • 新增电量服务，连接蓝牙即可显示电量（EMUI10.1.0 以下版本不支持电量卡片，目前仅支持蓝牙耳机和手写笔）

  • 优化日程卡片，支持查看最近 7 天日程

  • 优化通勤卡片，引导添加通勤信息，新增公交，步行，骑行等通勤方式，且自驾增加限行信息、公交支持华为钱包交通卡片支付

  • 优化停车卡片，可手工记录停车位、查找停车场、关联车载蓝牙

  • 优化快递服务、查快递支持扫码代替手动输入单号

  • 优化信用卡还款服务，可识别 HUAWEI Card 信息，且支持华为钱包还款

  • 优化服务卡片刷新机制，进入一级页和二级页卡片不再收起展开

  • 新增竖版小视频，短视频横屏时支持自动连播

  • 新增精选服务点击后出现在最近使用记录中

对于停车卡片，用户可通过手机右滑进入智慧助手·今天在“订阅”界面打开常驻的停车卡片看板，进入卡片设置。（此看板在生成停车卡后消失，如没有停车卡片，可忽略）

用户可通过点击停车卡片看板“记录停车位”手动进行停车位置记录，也可将停车位置进行拍照保持。支持手动与汽车进行蓝牙配对连接，生成停车卡片。

其他方面，用户可以在停车时可以点击附件停车场，查看附近停车场。此外，停车界面还有一个备注界面，用户可以对停车进行详细记录。

如图：

▲ 图源：华为官方

IT之家了解到，今年 4 月份，华为智能助手 App 获得软件更新，原有的 App 名称变更为“华为智慧助手 · 今天”。

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关键词：华为

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