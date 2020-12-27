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PS5 / Xbox Series X|S/ Switch 全球销量对比：PS5 占比 40% 以上

2020/12/27 17:38:43 来源：IT之家 作者：信鸽/实习 责编：信鸽/实习
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IT之家12月27日消息 外媒 VGChartz 公布了三大游戏主机最新的销量数据。报告显示，索尼 PS5 一经发售，全球销量便遥遥领先，近五周全球销量位居首位，达到了 3733146 台，占比 46.2%；微软 Xbox Series X|S 销量约 200 万台，占比 24.9%；任天堂的 Switch 已经发布很久，在最近 5 周的销量数据为 2329638 台，占比 28.9%。

报告还表示，Switch 尽管已经发布多时，但是其总销量直至第 15 周才达到 PS5 目前的数据，而 PS5 仅仅发布了 5 周。

在美国，最近五周微软 Xbox Series X|S 销量一直比任天堂 Switch 要高，索尼 PS5 依旧销量领先，占据 43.4% 的市场份额。此外在欧洲，PS5 销量达到了 130 万台，而 Switch 仅为 60 万台，Xbox Series X|S 仅为 53 万台。

IT之家了解到，日本的销售情况非常不同。近五周 Switch 销量大幅高于另外两款产品，达到了 56.5 万台，市场份额高达 68.6%；PS5 销量位列第二，为 22.7 万台；Xbox Series X|S 销量仅为三万台。

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关键词：PS5XboxSwitch

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