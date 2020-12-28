美国假日季网购火热，电商在线销售额猛增 49%

Mastercard 旗下数据追踪部门 SpendingPulse 发布报告显示，在新冠肺炎疫情推动下转向网购热潮驱使下，从今年 10 月 11 日至 12 月 24 日的假日购物季期间，美国零售额增长了 3%，高于预测的 2.4%。

其中，美国电商的在线销售额猛增 49%，突显了疫情在改变顾客购物习惯方面发挥的巨大影响。数据还显示，今年假日季在线销售额占了零售总额的 19.7%，高于 2019 年的约 13%，显然在线购买和店内提货等非接触式技术已经成为零售的重要组成部分。

今年假日购物季销售额可能占某些零售商年度销售额的大部分，但健康危机意味着，包括沃尔玛和塔吉特在内的几家零售商，面对某些门店的产能限制，提前推出了假日促销活动。电商巨头亚马逊也将夏季促销活动推迟到 10 月份，这标志着今年早些时候因停摆而关门数周的零售商迎来了比以往更长的假日季节。

Mastercard 高级顾问史蒂夫 · 萨多夫（Steve Sadove）表示：“这是个比许多人预测的更健康的假日季，表明美国消费有很强的弹性。”萨多夫认为，数字化趋势在 2021 年将继续增长，规模较小的零售商也将采用新技术，为客户提供新的购物方式。

SpendingPulse 报告称，由于长时间在家工作和远程学习政策，人们在家中花费的时间更长，刺激了对家居装饰和家装产品的需求，它们的销售额跃升了 16.2%。此外，电子产品和电器销售在此期间也上涨了 6%。但服装和珠宝销售额整体下滑，分别下跌 19% 和 21%。

展望未来，零售商应该关注礼品卡的销售，这是今年假日季的最大亮点。对于购物者来说，预计年终促销活动会减少，因为零售商今年积累了较低的库存。萨多夫说，这将有利于提振他们的利润率。