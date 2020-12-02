塔塔集团要收购印度电商 BigBasket 80% 股权，阿里将出局

据知情人士透露，印度塔塔集团 (Tata Group)正就收购阿里巴巴支持的印度电商 BigBasket 近 80% 股权进行深入谈判，这笔交易可能后者估值达到 16 亿美元。

知情人士表示，塔塔集团收购 BigBasket 的谈判重点在于其能获得后者多少股权。此前有报道称，该集团可能以 13 亿美元收购后者近 80% 的股权。塔塔发言人拒绝置评，BigBasket 没有回复记者的置评请求。

塔塔集团总部位于孟买，营收约为 1130 亿美元，旗下拥有捷豹路虎和茶叶制造商泰特利 (Tetley)等知名品牌。在印度网购消费者争夺战升温之际，塔塔集团正在物色当地的电商资产。

印度亿万富翁穆凯什 · 安巴尼 (Mukesh Ambani)旗下在线杂货平台 JioMart，正在寻求撼动由亚马逊和沃尔玛印度子公司主导的行业。而塔塔集团正在寻求潜在的收购，以缩小与竞争对手的差距。

在新冠肺炎疫情爆发期间，印度的在线杂货销售始终在以迅猛的速度增长，但这个领域仍然敞开着大门，目前还没有任何参与者获得明显优势。在印度 1 万亿美元规模的零售市场中，约有一半是食品杂货销售，增长潜力巨大。

这场疫情缩短了塔塔集团通过内部建立在线杂货业务的时间表，对于该公司来说，沃尔玛在 2018 年夏天斥资 160 亿美元收购印度在线零售商 Flipkart 的交易可能提供了不错的借鉴。Flipkart 现在正与亚马逊在印度市场正面交锋。

据悉，阿里巴巴可能会在这笔交易中出售其所持 BigBasket 的全部股份。阿里巴巴的代表拒绝置评。