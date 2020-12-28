消息称阿里巴巴将取消 “361”制度，阿里表示不予回应

12 月 28 日消息，今日早间，凤凰网科技独家获悉，阿里巴巴集团 CPO 童文红在内部论坛宣布，将取消强制 “361”考核制度，不再强制直属领导给 10% 员工 3 分 - 3.25 分的绩效评级。

阿里巴巴集团员工向凤凰网科技证实了该消息。凤凰网科技就此向阿里巴巴集团求证，阿里巴巴表示不予回应。

阿里巴巴的绩效考核制度，将绩效评分标准整体按照 “361”比重分配：3.75-5 分的员工占 30%，3.5-3.75 分的员工占 60%，3 分 - 3.25 分的员工占 10%。如果员工年终绩效为 3.25 分或以下，则会被取消年终奖和晋升机会，连续 2 年绩效评分低于 3.25 就会面临被辞退。

“361”考核制度近日在阿里巴巴内网引起了讨论，据阿里巴巴内部人士透露，阿里巴巴集团首席人力官童文红在内部论坛表示，不再强制实行 “361”考核制度，新的考核标准还是按照 “361”分级，但是取消给 10% 的员工 3.25 分评分的强制性。

阿里巴巴的强制 “361”考核制度，让最低绩效标准”3.25“这个数字被赋予了特殊含义。今年 3 月 25 日凌晨，淘宝 IOS APP 出现大面积 bug，时间长达 12 小时，这次的 “325 bug 事件 “也被网友戏称为程序员对低绩效的 “报复行为”，阿里巴巴随后在微博回应称之为”谣言 “。

今年 7 月，阿里巴巴同样通过内部论坛宣布，不再强制员工上交周报。阿里方面称，还要杜绝形式大于内容没有思考的 PPT，而且不鼓励低效加班。