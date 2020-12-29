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苹果 HomePod mini 升级 14.3 软件后，支持部分 18W 充电器 / 充电宝

2020/12/29 9:13:18 来源：新浪科技 作者：- 责编：骑士
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12 月 29 日上午消息，本月初，苹果公司为 HomePod 和 HomePod mini 推送了 14.3 版更新，此后有用户发现这次更新让 HomePod mini 可以用 18W 充电器供电了。

国外的电子网站 The 8-Bit 发现，HomePod mini 现在可以用苹果自己的 18W USB-C 电源适配器供电了，另外第三方的 Aukey 等品牌的 18W 电源也可以使用。一位用户甚至能够使用来自 Cygnett 的 18W 移动电源为 HomePod mini 供电，从而便于携带。

这似乎是软件降低了 HomePod mini 对电压的要求，以前，如果将 HomePod mini 与额定功率低于 20W 的电源适配器一起使用，它会显示橙色灯光，无法正常工作，包括苹果 iPhone 11 手机附带的官方 18W 充电器也一样。

但目前尚无法判断是不是所有 18W 充电器都可以支持，或许也只是一部分。

要检查您的 HomePod mini 是否已经升级到 14.3 软件版本，请在 iPhone 上打开 Home（家庭）应用，点击左上角的房屋图标，点击家庭设置，然后点击软件升级即可。

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关键词：HomePod mini苹果充电器

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