官方再晒小米 11 无充电器包装盒：重量级旗舰，轻薄时尚设计

IT之家12月28日消息 小米全新高端之作——小米 11 将于 12 月 28 日正式发布。小米 11 手机已经上架京东，开启预约，售价将在 12 月 28 日公布。

小米手机称，十年即将过去，新十年即将开始。2021 轻装上阵！

除此之外，本次小米 11 发布会，还将带来 MIUI 12.5 大版本更新。

小米手机今天上午再预热，Tech：重量级旗舰，全面突破 。Fashion：轻薄时尚设计，轻装上阵。官方称，轻薄时尚的背后，是科技的锱铢必较。通过无数结构、器件、堆叠的努力，最终，从手机到包装，小米11 表里如一。

此前，小米手机表示，取消随机附送充电器，响应科技环保号召。

根据此前曝光的消息，小米 11 系列至少将包括小米 11 和小米 11 Pro 两个版本，继续采用挖孔全面屏方案，其中小米 11 为双曲面屏，而小米 11 Pro 为 2K 四曲面屏，均将支持 120Hz 刷新率，支持原生 10bit 色深显示。

从网传的小米 11 真机照来看，小米 11 基础版采用了蓝色渐变色后壳，后置摄像头布局为方形设计，带有两个大的传感器和一个位于 LED 灯上方的小传感器。

其他方面，小米 11 采用的是小方形的矩阵 2+1 三摄设计，小米 11 Pro 则有望采用横向矩阵相机设计。此外，小米 11 Pro 有望支持百瓦级超级快充，参考此前小米 10 至尊版的规格预计小米 11 Pro 同样为 120W 快充。

IT之家获悉，关于小米 11 的性能，该机此前已现身 Geekbench，搭载高通本月宣发的骁龙 888 芯片，拥有 12GB 运存，运行安卓 11，单核 1135 分多核 3790 分，性能可达高通官方标准。

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