消息称苹果正打造两款可折叠 iPhone：最快 2022 年登场

IT之家 12 月 29 日消息 关于可折叠 iPhone 的传言有很长时间了 , 似乎离该产品的问世越来越近了。最新的传言表明，苹果已经在测试一些可折叠 iPhone 设计，然后选择最终可能会投放市场的设计。

爆料人士 Jon Prosser 收到了一些关于苹果未来可折叠 iPhone 的最新消息。他的几个消息来源提到，苹果正在研发两款可折叠设备。第一款设备跟之前曝光的一样，有两块显示屏，屏幕之间有一个铰链，设计类似微软的 Surface Duo。第二款设备采用了翻盖式设计，设计可参考 Galaxy Z Flip 和最新的 Moto RAZR。

IT之家了解到，根据 Prosser 的消息，这款设备的外壳正在深圳富士康工厂进行测试。这些外壳并不是整个设备，因为苹果可能是想看看铰链机制到底有多耐用。这款设备确实会配备一个可折叠的 OLED 显示屏，将由三星提供。他们还表示，苹果仍在试图决定使用这两种设计中的哪一种，因为只有一种会上市。

不过，Prosser 的消息称，苹果加入可折叠手机市场可能要等到 2022 年 9 月，换句话说，苹果粉丝们要想看到这些新的可折叠 iPhone，还得等上一段时间。