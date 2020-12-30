曝小米 11 Pro 屏幕参数形态与标准版相同，小米存在一款新平台的屏下摄像头机型

IT之家 12 月 30 日消息 数码博主 @数码闲聊站 今日称，小米 11 Pro 与小米 11 的屏幕参数形态完全一致，意即同样的左上角打孔屏，但后置镜头模组可能会存在一些差别。此外，小米系列或 Redmi 系列还存在一款基于新平台的屏下摄像头新机。

值得一提的是，按照该博主一贯用词，新平台指的是联发科某个尚未发布的芯片（移动平台），例如 mt6893（台积电 6nm 制程，1×3.0GHz 的 A78、3×2.6GHz 的 A78，4×2.0GHz 的 A55 小核，搭配 Mali-G77 MC9）。

IT之家了解到，本周一发布的小米 11 首发了高通最新的骁龙 888 芯片，厚度仅 8.06mm，重量仅 196g，采用 “可能是全行业最贵”也是小米史上最顶级屏幕。

单从小米 11 来看，该机采用了 6.81 英寸 2K 四曲面 AMOLED 柔性屏，支持 120Hz 刷新率，采用 E4 发光材料，峰值亮度 1500nit，支持 8192 级亮度调节，通过 HDR10 + 认证，搭载硬件级防误触传感器，480Hz 触控频率，采用大猩猩玻璃 Victus，并获得了 DisplayMate A + 级评价。

对于小米 11 Pro 目前并无其他更多爆料内容，预计该机将在春节之后的某个时间发布。