卖盒饭、做零食、拼加盟：民营充电站以坪效求生

大寒潮来了，纯电动汽车还跑得动吗？

一到冬天，纯电动汽车的续航能力便备受车主诟病，动力电池在低温的环境下，电量都会产生一定的折损。如果开启车内暖风，那么电量的消耗就更是惊人。正因为如此，有很多北方的车主经常自嘲——开了纯电动汽车以后续航全看命、取暖全靠抖。

好在 2020 年新能源充电桩的数量有了明显增长。据相关公开数据显示，2020 年国内将新增公共充电桩 15.6 万台，公共充电桩保有量将达到 66.7 万台。

最直观的一点，就是车主打开手机地图应用搜索 “充电桩”，无论是一、二线还是三、四线城市，都可以发现充电站的分布都比往年密集了不少。

当然，尽管全国各地新能源充电桩、充电站数量都有所增加，但区域分布不均问题仍然存在，部分新规划、新建立的电站大都位于城市郊区位置。而大量纯电动车主遵循就近原则，习惯在城区内的充电站充电，导致部分电站经常车满为患，也就是说当下很多充电站的境况仍是旱的旱死，涝的涝死。

实际上无论高租金、高客流的城区充电站，亦或是低租金、低客流的郊区充电站，都在面临严峻的盈利难题。相比遭遇大寒潮考验的纯电动汽车，艰难前行的民营充电站又如何熬过这个寒冬？

不 “换桩”就淘汰

“这个月底（2020 年 12 月）充电站就要暂停营业了，明年春节后再恢复经营。”

华南地区即面临新一轮的降温，纯电动汽车用电量或将有所增加。这对于很多新能源充电站而言，将是一年一度的 “旺季”，可就在 “旺季”到来之际，在深圳龙岗区投资经营某中型充电站的佟先生，却计划暂停经营、整修设备。

佟先生告诉懂懂笔记，这座充电站是两年前自己和几位合伙人一同投资建设的，无论 “旺季”与否，对于这类早期投资、建设的充电站来说，基本上都没什么差别。即便是峰期，这几天站内也没有几台车来充电，显得十分冷清。

“这就是我要翻修充电站的原因，早期采购的充电桩，充电时交互体验并不友好，车主也不喜欢用。”佟先生苦笑了一声解释，早期采购的充电桩运维技术陈旧，用户充电时使用的都是模板化、通用化的小程序，每次使用时都需要预存部分充电费用，方可启动充电桩。

如今，负责销售、维护充电桩的机构早已 “消失”，充电桩的小程序也已无人更新，上一次更新程序版本已经是一年前的事情。这些弊端导致充电站建立两年后成本仍远未收回，同时无论设备水平还是用户体验，都比同行落后了许多。

“除了快没电要趴窝的车会到这里充电之外，基本见不到私家车主和网约车司机。”佟先生表示，如今车主、网约车司机用的都是主流企业的充电 App、小程序，有的还是集成了部分主流充电桩品牌的 “聚合”充电 App。

所谓 “聚合”充电 App，指的是这些 App 支持不同品牌充电桩充电，同时可以使用 App 预付储值扣款支付。佟先生指着手机里的一款 “聚合”充电 App 举例，“这款 App 目前可以支持万马、特来电、星星多家主流品牌充电桩，车主用着会很方便。”

尤其是这些主流品牌充电 App 或 “聚合”充电 App，在预充值电费时都有一定的折扣（例如充 1000 元送 200 元），相当于给了八折的优惠。这也让私家车主以及网约车司机更为青睐。

“可是我们的充电站只支持小程序预付费充电，车主充电时还要另外支付电费。”当部分车主导航到充电站之后发现，充电桩无法使用主流品牌 App 扫码，也不支持 “聚合”充电 App 支付后，大多会随即离开。

即使那些要 “趴窝”的纯电动汽车，在佟先生的充电站应急充电时也会选择预付最低限额的 10 元电费，稍稍充一些电之后，便会驱车到其它充电站继续充电。

“最近我已经和一家主流充电桩品牌谈好加盟合作，停业之后就开始换桩。”他无奈地表示，尽管加盟充电桩品牌只需提供场地，建设充电桩的成本由品牌方负责，但早期采购的充电桩投入算是白扔了，拆卸完只能当 “废铁”出售。

如此大动干戈 “整改”的目的，就是为了支持主流的充电 App，兼容 “聚合”充电 App，跟上主流的经营方式。

在佟先生与合伙人眼里，充电桩行业 “单打独斗”的时代已经过去。只有加入主流品牌大家庭，充分参与 “聚合”才能有出路，“充电站本是薄利行业，在刨除了场地、电费等成本后，利润还要和加盟的品牌三七开，只有增加充电桩的使用率我们才能实现盈利。”

显然，在有限的经营范围内，越能 “兼容”更多充电 App 越能赚到车主的 “电钱”。

充电站加速兼容聚合

“你用什么（充电）App 的？自己找找适用的充电桩扫码充电吧。”

忙着和车主打招呼的于先生，对于 App 兼容的话题颇有心得。他所经营的新能源充电站，位于距离广州南站五公里的城中村内。与人们常见的充电站不同，于先生的充电站厂房首层，整齐地设置了两排功率 240KW 的充电桩，角落还有几台 “落单”的 120KW 快充桩。

目前充电站里的十几台充电桩分属于三家不同的主流品牌。他介绍道，充电站建立于一年前，根据最早的规划，充电站只设置了一排同一品牌充电桩。但不久后他就发现，这款充电桩只适用于该品牌旗下的充电 App，并只能兼容很少几家 “聚合”充电 App。

“如果没在这家 App 里储值的用户，肯定不会到这里充电。”于是，为了尽可能 “兼容”更多车主的充电需求，于先生于 2020 年初以新的经营主体，加盟了另外两家充电桩品牌。

在 “聚合”了三家品牌的充电桩后，多数用户都可以到他的充电站里选桩扫码充电，“如果你用的是高德的充电地图，那基本上都可以扫码充电，已经完全兼容。”

随着知名充电桩品牌与 “聚合”充电 App 的合作逐渐深化，于先生充电站支持的充电 App 也逐渐增加。据他统计，除了自己加盟的这三家品牌之外，充电桩还能支持将近十五款第三方 “聚合”App 储值充电。

“自从加盟了三家充电桩品牌后，兼容的 App 多了，充电车主也增加了近一倍。”他告诉懂懂笔记，目前的充电站里 “聚合”了三家充电桩品牌，而场地的租金仍旧与之前相同。随着充电用户增加，充电桩使用率提高，原先仅能维持收支平衡的充电站逐渐走向盈利，“这应该就是网上常说的坪效比吧”。

除了于先生的充电站之外，附近的几家充电站也都在陆续加盟、加建其它品牌的充电桩，“大家都明白，同样的场地和租金，肯定是充电桩越多支持 App 越多，就越赚钱啦。”

于先生透露，目前有部分 “聚合”充电 App 为了争夺用户，吸引车主预付充值，开始减免充电服务费。由于充电站与加盟品牌结算的分润一分不少，有时还有活动奖励，这种 “减免”等于是增加了桩站的利润，引发大量充电站开始拼命加盟、加建不同品牌，借此创造更多利润。

“反正已经有了固定场地，建桩的费用品牌方也都掏了，不建白不建，你说是不？”当懂懂笔记质提及有限的场地空间内，布局这么多品牌充电桩是否会存在安全隐患时，于先生的回答则是，在建桩之前品牌方都进行过评估，能建桩就肯定没有问题，“反正这些品牌也都是吃政策红利的，电桩建多了只会有好处。”

“聚合”多品牌充电桩的充电站，好比同时经营桂林米粉、沙县小吃、潮汕汤粉王的社区餐馆。由于兼顾了不同顾客的口味，赢得了更高的翻台率，其盈利的可能与创收机会就更大。

那么，那些场地更为狭小的充电站，在难以增加充电桩的情况下想要实现盈利，又该 “聚合”什么呢？

“充电驿站”跨界求生

“内有食堂，充电车主在里面用餐可享八折优惠。”

距离于先生充电站不足三公里的另一家小型充电站门口，在招牌上赫然印着这么一行大字。

现场负责引导车主充电的师傅告诉懂懂笔记，他所在的新能源充电站规模相对比较小，场内只有八台快充桩和四台壁挂式的慢充桩，因此每月能够产生的利润相当有限。对此，充电站负责人借鉴了周边同行的做法，“聚合”了部分除汽车充电以外的服务。

例如，与车主用车相关的洗车、精品车用商品的销售业务，与日常消费相关的便利店、快餐服务，甚至他们还在简陋的休息室里摆了几台付费共享按摩椅。

“有时候网约车司机给车充电时，会顺便在便利店买包烟，或者零食、饮料。”这位师傅表示，如果私家车主、网约车司机充电时恰逢饭点，还可以在充电站内的小食堂优惠就餐，“一荤二素的盒餐 10 块钱，比周围快餐店便宜些，而且便利店、食堂都是我们自家经营的。”

如果说充电服务仅能维持充电站日常经营的收支平衡，那么这种跨界 “聚合”的服务，或许可以为充电站创造一些新的盈利收入。

原本充电站的员工就是包吃住，食堂做五份饭菜也是做，做几十份饭菜也是做，自给之于还可以满足充电车主的用餐需求。

这位师傅透露，销售精品车用品、洗车服务等，也是充电站员工兼顾，员工创造了收益还会有一些提成奖励，大家伙自然愿意。在支出基本不变的前提下，充电站 “聚合”新的服务并不会产生太大成本，或许在充电站老板看来，既然场地租金是固定的，跨界经营何乐而不为？

在部分 “聚合”充电 App 上懂懂笔记看到，不少充电站显示的服务范围里，除了卫生间、休息室，还有精品站、便利店，有一些更显示有餐饮、按摩椅休息区，这模式已经基本上和两桶油的加油站类似，甚至是略有超出了。

如今 “兼容”多品牌充电桩、提供跨界服务的 “充电驿站”在全国各地悄然兴起，为大量充电的车主、司机提供着 “一条龙”服务。相比起行业早期，如今的新能源充电站已不再单调、简单、粗暴，经营者也在 “聚合”多元业务中探索着各种创收方式。

在他们看来，为了盈利和生存，为了在行业大洗牌中多一分机会，讲求 “薄利多充”的新能源充电站只能加速走向兼容和聚合。