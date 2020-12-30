京东拟分拆云和 AI 业务，与京东数科整合

据报道，京东（Nasdaq：JD）今日在提交给美国证券交易委员会（SEC）的 FORM 6-K 文件中称，经董事会授权，公司将探讨分拆旗下云业务和人工智能（AI）业务，与京东数科相整合的可行性和条款。

如果这笔潜在的交易能够顺利执行，京东数科将能更好地为其业务伙伴提供一整套尖端技术服务，同时京东也能继续专注于其核心竞争力和协同业务，以更好地服务客户。

京东表示，公司董事会下属的独立审计委员会，计划与第三方专业顾问合作，评估与上述潜在交易相关的详细条款。这笔潜在交易将接受审计委员会的审查和批准，并由董事会进一步审议和批准，最终还需要得到监管部门的批准。

目前，京东只是要探讨其可行性和相关条款，不能保证一定会达成交易。即使达到交易，目前也不能确定交易的条款或时间。

京东表示，此次业务整合将使京东集团进一步聚焦于以供应链为基础的业务主航道，为合作伙伴和客户提供更优质的产品和服务。

将来，京东数科将成为京东集团对外提供技术服务的核心业务抓手，京东云与 AI 和京东数科将在技术创新上实现协同、应用场景上实现互补、产品方案上实现打通。

另外，京东今日还宣布，京东物流 CEO 王振辉于 2020 年 12 月 30 日辞去京东物流 CEO 一职。同时，董事会已任命京东前首席人力资源官余睿为京东物流 CEO。