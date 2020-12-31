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统信 UOS 推出 ISO 定制工具：支持 amd64、mips64、arm64 架构

2020/12/31 7:26:35 来源：IT之家 作者：懒猫 责编：懒猫
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IT之家12月31日消息 统信 UOS 现已推出 ISO 定制工具。这是专为厂商打造的镜像制作工具，用于满足厂商对硬件适配、产线安装等需求，既支持对程序和驱动 deb 包的二次定制，也支持对脚本的重新配置。

IT之家了解到，ISO 镜像文件须为统信 UOS 操作系统，开发者可前往官网或 OEM 定制平台申请合法镜像。

统信 UOS 官网显示，运行 ISO 定制工具须同时满足以下几点：

  • 必须在统信 UOS 操作系统上运行。

  • 必须在 amd64、mips64、或 arm64 架构上运行。

在文档中心，统信 UOS 还详解了如何配置 ISO 镜像文件，具体操作流程如下：

首次启动 ISO 定制工具，需要输入序列号激活应用。

▲ 图自统信 UOS 官网，下同

1. 打开 ISO 定制工具，在 ISO 配置界面点击按钮选择需要定制的镜像文件，点击 下一步。

2.ISO 定制工具会自动识别镜像文件的架构方式，直接点击 下一步。

3. 在程序配置界面，您可以在镜像中加入新的应用和驱动，该应用包必须经过有效的数字签名和证书签名才能使用，否则进入下一步时会自动删除。

点击“+”按钮添加程序 deb 包。

  • 将光标移入任一 deb 包栏，点击 x 按钮将该 deb 包从列表移除；点击 全部清除 将列表内的 deb 包全部删除。

完成添加后点击 下一步；若不需要添加可点击 跳过 进入脚本配置界面，点击 跳过 后，左侧不会出现“√”图标。

4. 脚本配置分为前期准备、中期安装和后期清理，您可在此界面加入自定义脚本文件，该文件须经过有效的数字签名，否则进入下一步时会自动删除。

点击“+”按钮添加脚本文件。

  • 前期准备，即配置 ISO 镜像文件前做的准备工作，如挂载分区。

  • 中期安装，即改变程序执行时所参考的根目录文件，如安装包、卸载包、写入信息等。

  • 后期清理，即卸载分区、清理文件等。

添加完成后点击下一步，若不需要添加可点击 跳过 进入审核模式界面。

5. 审核模式是便于厂商在系统出厂前，对系统进行全面的检查，确保镜像安装正常。审核模式中所添加的脚本文件须经过有效的数字签名，否则进入下一步时会自动删除。

点击“+”按钮添加脚本文件。

  • 前期准备，即审核前所做的准备工作，对应的是 OEM 目录下的 check_hooks/before_check 文件。

  • 中期安装，即审核脚本，对应的是 OEM 目录下的 check_hooks/in_check 文件。

  • 后期清理，即审核后的清理工作，对应的是 OEM 目录下的 check_hooks/after_check 文件。

添加完成后点击下一步，若不需要添加可点击 跳过 进入无人值守界面。

6. 无人值守模式可帮助厂商批量安装镜像，提高安装效率。在无人值守的操作界面，可对时区和磁盘分区进行配置，后续在安装镜像时，无须再对每一台设备进行此项操作，直接进入桌面环境。

时区设置：可对时区、键盘布局、键盘类型进行设置。

磁盘分区：可对分区方式、磁盘数量进行设置。

完成设置后点击 下一步，若不需要设置可点击 跳过 进入组件配置界面。

7. 组件配置是服务器环境配置，根据出厂设置，配置对应的安装设置。

选择左侧的基本环境，勾选右侧对应的附加选项。

点击 下一步 进入输出界面，若不需要设置可点击 跳过。

说明：

组件配置仅支持对服务器版的镜像进行配置，其他版本的镜像请直接点击 跳过。

每个基本环境可选择多个附加选项，并且支持联动勾选，例如您选择基本环境为 “常规服务器环境”，附加选项为调试工具、开发工具和性能工具，再选择其他的基本环境时，附加选项可根据支持的情况联动勾选。

8. 在输出界面可查看所有的配置项，点击 下一步 制作 ISO 文件。

9. 制作完成后点击 查看文件，查看新生成的 ISO 文件夹。

说明：

新镜像文件命名规则为：new + 原 iso 名字 + 日期 + 时间。

定制过的镜像不能再次定制。

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关键词：UOS

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