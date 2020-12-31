统信 UOS 推出 ISO 定制工具：支持 amd64、mips64、arm64 架构

IT之家12月31日消息 统信 UOS 现已推出 ISO 定制工具。这是专为厂商打造的镜像制作工具，用于满足厂商对硬件适配、产线安装等需求，既支持对程序和驱动 deb 包的二次定制，也支持对脚本的重新配置。

IT之家了解到，ISO 镜像文件须为统信 UOS 操作系统，开发者可前往官网或 OEM 定制平台申请合法镜像。

统信 UOS 官网显示，运行 ISO 定制工具须同时满足以下几点：

必须在统信 UOS 操作系统上运行。

必须在 amd64、mips64、或 arm64 架构上运行。

在文档中心，统信 UOS 还详解了如何配置 ISO 镜像文件，具体操作流程如下：



首次启动 ISO 定制工具，需要输入序列号激活应用。

▲ 图自统信 UOS 官网，下同

1. 打开 ISO 定制工具，在 ISO 配置界面点击按钮选择需要定制的镜像文件，点击 下一步。

2.ISO 定制工具会自动识别镜像文件的架构方式，直接点击 下一步。

3. 在程序配置界面，您可以在镜像中加入新的应用和驱动，该应用包必须经过有效的数字签名和证书签名才能使用，否则进入下一步时会自动删除。

点击“+”按钮添加程序 deb 包。

将光标移入任一 deb 包栏，点击 x 按钮将该 deb 包从列表移除；点击 全部清除 将列表内的 deb 包全部删除。

完成添加后点击 下一步；若不需要添加可点击 跳过 进入脚本配置界面，点击 跳过 后，左侧不会出现“√”图标。

4. 脚本配置分为前期准备、中期安装和后期清理，您可在此界面加入自定义脚本文件，该文件须经过有效的数字签名，否则进入下一步时会自动删除。

点击“+”按钮添加脚本文件。

前期准备，即配置 ISO 镜像文件前做的准备工作，如挂载分区。

中期安装，即改变程序执行时所参考的根目录文件，如安装包、卸载包、写入信息等。

后期清理，即卸载分区、清理文件等。

添加完成后点击下一步，若不需要添加可点击 跳过 进入审核模式界面。

5. 审核模式是便于厂商在系统出厂前，对系统进行全面的检查，确保镜像安装正常。审核模式中所添加的脚本文件须经过有效的数字签名，否则进入下一步时会自动删除。

点击“+”按钮添加脚本文件。

前期准备，即审核前所做的准备工作，对应的是 OEM 目录下的 check_hooks/before_check 文件。

中期安装，即审核脚本，对应的是 OEM 目录下的 check_hooks/in_check 文件。

后期清理，即审核后的清理工作，对应的是 OEM 目录下的 check_hooks/after_check 文件。

添加完成后点击下一步，若不需要添加可点击 跳过 进入无人值守界面。

6. 无人值守模式可帮助厂商批量安装镜像，提高安装效率。在无人值守的操作界面，可对时区和磁盘分区进行配置，后续在安装镜像时，无须再对每一台设备进行此项操作，直接进入桌面环境。

时区设置：可对时区、键盘布局、键盘类型进行设置。

磁盘分区：可对分区方式、磁盘数量进行设置。

完成设置后点击 下一步，若不需要设置可点击 跳过 进入组件配置界面。

7. 组件配置是服务器环境配置，根据出厂设置，配置对应的安装设置。

选择左侧的基本环境，勾选右侧对应的附加选项。

点击 下一步 进入输出界面，若不需要设置可点击 跳过。

说明： 组件配置仅支持对服务器版的镜像进行配置，其他版本的镜像请直接点击 跳过。 每个基本环境可选择多个附加选项，并且支持联动勾选，例如您选择基本环境为 “常规服务器环境”，附加选项为调试工具、开发工具和性能工具，再选择其他的基本环境时，附加选项可根据支持的情况联动勾选。

8. 在输出界面可查看所有的配置项，点击 下一步 制作 ISO 文件。

9. 制作完成后点击 查看文件，查看新生成的 ISO 文件夹。